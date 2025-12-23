La Capital | Ovación | Central

Central tendrá en 2026 un calendario extenso, pero no será récord en su historia

Central disputarán el año que viene entre 42 y 67 partidos oficiales entre todas las competencias que tiene. Pero en 1975 jugaron muchos más.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

23 de diciembre 2025
En sus marcas

En sus marcas, listos... Central se prepara para un 2026 muy intenso, con mucha competencia y de diversa índole, nacional e internacional.

Central tendrá en 2026 varios frentes que atender. Porque al torneo Apertura y Clausura y la Copa Argentina del año que viene, ya tiene asegurada su participación en la Supercopa internacional, la Recopa de Campeones y la Copa Libertadores. Los canallas al menos disputarán 42 partidos si es que no pasan de ronda en ninguno de los torneos que tiene que afrontar.

Jugará al menos 16 partidos de la fase regular del Apertura 2026, otros 16 en el Clausura 2026, la final de la Supercopa internacional contra Estudiantes, dos cotejos de la Recopa de campeones (uno contra el Pincha y el otro frente a Independiente Rivadavia de Mendoza), el cotejo de 32vos de final de la Copa Argentina versus Sportivo Belgrano de San Francisco y seis partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este número puede aumentar considerablemente en función de los resultados en las distintas competiciones que tengan que afrontar los de Arroyito, hasta llegar como máximo a 67 cotejos oficiales disputados en 2026.

Leer más: Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Por lo cual, a estos 42 juegos que ya tiene asegurados se le podrían sumar otros 25 partidos si va sorteando etapas tanto en los torneos nacionales como internacionales.

En el Apertura 2026 podría sumar cuatro partidos más si es que llega a la final (octavos de final, cuartos de final, semifinal y final). Lo mismo que en el Clausura 2026.

Si llega a ganar uno de estos dos torneos tendrá que disputar el trofeo de campeones casi a fin de año.

La Copa Argentina, le podría brindar a los auriazules otros cinco partidos, en caso de arribar al partido definitorio (16vos, 8vos, 4tos, semifinal y final).

En tanto, en la Copa Libertadores, de avanzar en la fase de grupos y si arriba al cotejo decisivo, tendría que jugar siete partidos más en el segundo semestre del año que viene: (dos de la llave de 8vos de final, de la de cuartos de final, dos de la semifinal y la final en terreno neutral).

Aunque se podría dar el caso que Central finalice en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, por lo cual iría a jugar la Copa Sudamericana. En este caso, y si los rosarinos acceden a la final de este campeonato, serían nueve los partidos a disputar. Ya que para jugar los octavos de final y luego hacer todo el camino, hay que disputar una llave eliminatoria de dos partidos, como ya le pasó a Central contra Internacional de Brasil en la Sudamericana 2024.

Como si todo esto fuera poco, si se repite el calendario de 2025 y los canallas salen campeones de la Copa Libertadores, tendrían que disputar ese mismo año un partido por la Copa Intercontinental como hace poco jugaron Flamengo ante el PSG de Francia.

El récord de partidos de jugados de Central fue hace 50 años

Si bien se tienen que dar muchos resultados para que Central durante 2026 juegue estos 67 partidos y sería algo utópico e histórico, cabe destacar que, en 1975, los de Arroyito entre todas sus competiciones disputaron 72 cotejos oficiales.

En aquel año no existía la Copa Argentina, ni había otras copas nacionales como en la actualidad donde se juegan el trofeo de campeones, la supercopa internacional, etc.

Solo se jugaban a nivel nacional dos ligas: el campeonato metropolitano y el torneo Nacional. Ambos campeones tenían el mismo derecho, que era jugar la Copa Libertadores. Aunque a finales de la década del 60 solo los campeones del Nacional podían acceder al máximo torneo internacional. Como en 1975 River dio la vuelta olímpica tanto en el Metro como en el Nacional, el segundo boleto a la Libertadores lo jugaron los dos subcampeones y allí Estudiantes venció 3 a 2 a Huracán.

Por el lado de Central su primer partido oficial en 1975 fue el 15 de febrero ante Vélez (L) 1-0 con gol de Hugo Zavagno en la primera fecha del Metropolitano. Y el último el 28 de diciembre de 1975 contra River, en cancha de Newell?s (neutral), en la última fecha de la ronda final del Nacional 1975, cotejo que ganaron los millonarios 2 a 1 y se consagraron campeones.

Los canallas participaron durante 1975 de tres competiciones. En el Metropolitano finalizaron en el séptimo lugar sobre 20 equipos. Jugaron 38 partidos de los cuales ganaron 15, empataron 11 y perdieron 12.

En este torneo, en el medio de una huelga de jugadores, Central logró su mayor goleada en torneos de Liga en AFA al ganarle en la penúltima fecha 10 a 0 a Racing en Avellaneda. Vale aclarar que este partido los auriazules jugaron con futbolistas de reserva y 4ª división, mientras que Racing utilizó a juveniles de 8ª y 9ª división.

Paralelamente, en el primer semestre de 1975, Central jugó la Copa Libertadores. Arribó a la etapa semifinal de un grupo que integró junto a Newell?s y los paraguayos Cerro Porteño y Olimpia, luego de eliminar a su clásico rival en un partido desempate. Fue por 1 a 0 con gol de Mario Kempes, el 11 de abril de 1975, en cancha de Central (neutral).

Pero en esa etapa semifinal quedó terminó segundo detrás de Independiente por diferencia de goles y no pudo acceder a la final. En total, en aquella Libertadores, jugó 11 partidos, de los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 2.

image

Luego en el Nacional, ya sin el compromiso de partidos internacionales, Central debutó ganando el clásico de local por 3 a 0 en Arroyito, el 21 de setiembre de 1975, con tres goles del Matador Kempes.

Hizo una gran fase de grupos donde terminó primero en su zona ya que, sobre 16 partidos, ganó 10, empató 5 y perdió solamente uno. Pero en la Rueda Final bajó su rendimiento y solo ganó un partido sobre siete. El resto fueron tres empates y tres derrotas.

En total, en 1975, entre las tres competiciones oficiales, jugó 72 cotejos de los cuales ganó 31, empató 23 y perdió 18.

Tuvo tres entrenadores distintos. Carlos Griguol dirigió en el Metropolitano desde la primera fecha hasta la fecha 26 (derrota de local 3 a 2 con Huracán) y los 11 partidos de la Copa Libertadores.

Luego agarró interinamente Francisco Erausquin, quien se hizo cargo del equipo entre las fechas 27 y 32 inclusive del Metro y en la 37 y 38 por la huelga.

Y también estuvo sentado en el banco el Profesor José Ricardo De León. El profesor dirigió cuatro partidos en el Metro (jornadas 33 a 36 inclusive) y los 23 cotejos del Nacional 1975.

Ese año Central jugó en Febrero (3 partidos), Marzo (12), Abril (11), Mayo (7), Junio (6), Julio (7), Agosto (3), Setiembre (3), Octubre (6), Noviembre (7) y Diciembre (7).

Los que más jugaron en 1975 fueron Mario Kempes (58 encuentros), Carlos Aimar (57), Hugo Zavagno (55), José Jorge González (52), Víctor Manccinelli (48), Daniel Killer (45), Ramón Bóveda (43) y Carlos Biasutto (40).

En tanto, cabe destacar que Mario Kempes hizo 40 goles en 1975. Anotó 31 tantos más que el segundo y la misma cantidad que la sumatoria de los seis jugadores de su equipo que lo siguieron: Ramón Bóveda (9), Roberto Cabral (8), Hugo Zavagno (7), Otmar Pellegrini (6), Roberto Carril (5) y Aurelio José Pascuttini (5).

Además, se fue de gira por tres países

Como si los 72 partidos oficiales que jugó Central en 1975 hayan sido poco, los canallas tuvieron tiempo para jugar otros 10 encuentros amistosos e irse de gira. Lo que totalizó 82 partidos disputados ese año.

A principios de febrero, antes de comenzar el torneo, enfrentaron amistosamente a General Paz Juniors en Córdoba y a San Martín en Mendoza. Pero en agosto de 1975 jugaron dos partidos en Venezuela, dos en España y cuatro en Indonesia.

Los más y los menos

Desde que Central ingresó en AFA en 1939, hubo 15 años que jugó 50 partidos o más: 1975 (72), 1971 (58), 1978 (57), 1983 (57), 1980 (56), 1981 (56), 1974 (55), 1977 (55), 2000 (55), 1972 (53), 2024 (53), 2021 (52), 1976 (51), 1973 (50) y 2001 (50).

Mientras que hubo cuatro años que salió a la cancha menos de 30 veces: 2020 (17 partidos, por la pandemia), 1986 (24, no jugó el primer semestre porque venía de ascender y hubo una reestructuración en el fútbol argentino), 1963 (26) y 1962 (28).

