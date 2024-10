La Daia acusó al actor Norman Briski de "apoyar al terrorismo"

Darío Barassi mostró su cambio de look: "Chanchito colorado"

Sin ningún tipo de reparo, el actor Norman Briski utilizó el escenario de los premios Martín Fierro al cine para expresar su apoyo al terrorismo. "Gaza jamás será vencido" afirmó, y agregó que "siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo… pic.twitter.com/YVHirFLcMg — DAIA (@DAIAArgentina) October 22, 2024

“Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofóbico y menoscabar la democracia”, concluyeron.

Briski, distinguido en los Martín Fierro por su trayectoria, indicó en su discurso: “Gaza, Gaza, Gaza... Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”.