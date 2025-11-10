Buena noticia para jubilados: Anses activa reintegros de hasta $120.000 por mes

Desde el organismo ofrecen un programa de reintegros que devuelve dinero a los jubilados y pensionados en compras con tarjeta de débito

Con el calendario de pago ya en desarrollo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunciaron una buena noticia para jubilados y pensionados. El Ministerio de Capital Humano reactivará un esquema de reintegros automáticos de hasta $120.000 mensuales para los beneficiarios del sistema provisional.

Esta nueva medida apunta a mejorar la capacidad de compra de este grupo sin recurrir a bonos y sin gastar la totalidad de los haberes. El beneficio se implementa a través del Programa Beneficios Anses , que funciona en todo el país.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y devoluciones directas en compras realizadas en tarjeta de débito sin la necesidad de llevar a cabo ninguna inscripción ni trámite adicional.

Cómo funciona el Programa Beneficios Anses

A partir de este programa de Anses, los jubilados reciben su reintegro dentro de las 48 horas posteriores a la compra que en todo caso debe realizarse con tarjeta de débito como método de pago.

El monto final del reintegro dependerá del nivel de consumo y los acuerdos con cada comercio. En general, el esquema ofrece un 10% de reintegro sin tope en supermercados y farmacias, un 20 % de devolución en artículos de perfumería y limpieza, y un 5 % adicional para quienes utilicen la aplicación BNA+ del Banco Nación.

>>Leer más: Anses: el beneficio económico que pocos conocen y se puede cobrar en noviembre

Listado de comercios en los que funciona el Programa Beneficios Anses

Para conocer los comercios en los que se puede comprar y recibir reintegros, Anses ofrece en su sitio web oficial un listado completo de los comercios adheridos. En este, el jubilado se encontrará con los nombres de las principales cadenas del país y podrá elegir a cuál dirigirse a la hora de realizar sus compras.