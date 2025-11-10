Arca rematará productos electrónicos desde $15.000: cómo participar de la subasta

Se subastarán parlantes, consolas de videojuegos, estéreos, adaptadores de TV y demás dispositivos secuestrados en la aduana de Santo Tomé

A continuación, el método de inscripción y los dispositivos detallados que se pondrán a la venta

Este jueves 13 de noviembre, desde las 11, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) llevará a cabo una subasta pública online de más de 170 dispositivos tecnológicos que fueron incautados en la aduana de Santo Tomé. Se realizará a través del portal "Subastas Banco Ciudad" y los precios de los productos partirán desde $15.000.

Los que podrán participar de este evento son personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en el portal de subastas electrónicas del Banco Ciudad.

Esta clase de remates se desarrollan en el marco del Código Aduanero, que determina que las mercaderías bajo resguardo oficial den ser comercializados a través de subastas públicas. El operativo es realizado en el marco de la Disposición 31/2025, difundida en el Boletín Oficial.

Cómo participar de la subasta

Los interesados en participar tienen tiempo para inscribirse hasta el miércoles 11 de noviembre a las 11. El método para registrarse es:

Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad Crear un usuario con datos personales y contacto Completar la inscripción en la subasta de ARCA Efectuar depósito de garantía (en algunas ocasiones) Consultar el listado de lotes y condiciones, con fotografías e información técnica Realizar ofertas en tiempo real el día del remate

Qué productos se subastarán

Los precios base de los dispositivos electrónicos que se comercializarán arrancarán más abajo que su valor de mercado. Los artículos serán entregados en su estado actual, sin garantía a futuro. Quien presente la mejor oferta económica al cierre de cada lote, se adjudicará el bien.

La información detallada de los productos que salen a la venta: