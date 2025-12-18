La Capital | Política | reforma laboral

Contra la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

Gremios del transporte y la CCC comienzan a movilizarse. La CGT convocó a una movida en la Plaza 25 de Mayo por la tarde

18 de diciembre 2025 · 10:20hs
La CCC y la Catt ya están congregados en la Iglesia de San Cayetano

La CCC y la Catt ya están congregados en la Iglesia de San Cayetano, listos para marchar hacia Plaza 25 de Mayo en contra de la reforma laboral
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En Rosario ya comenzaron las movilizaciones en contra de la reforma laboral del gobierno nacional. Este jueves habrá en la ciudad marchas y concentraciones para rechazar el proyecto de ley oficialista.

Los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) ya están concentrando en la iglesia San Cayetano, desde las 10.

Luego, las organizaciones sociales y los sindicatos planean marchar hasta la Plaza 25 de Mayo, a las 12. Por la tarde se suma la convocatoria de la Central General de Trabajadores (CGT) en el mismo espacio.

La convocatoria por la tarde

La CGT de Rosario convocó a una concentración, a las 16, promete ser multitudinaria, atento al nivel de adhesión que adelantaron gremios y organizaciones sociales, políticas, dederechos humanos y hasta empresariales.

“Las y los trabajadores organizados de nuestra región manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma laboral y nos movilizaremos en favor de nuestros derechos”, indicó Vivas, titular cegetista.

Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y titular del gremio Sadop (docentes privados), dijo: “El acto va a representar un hecho histórico para Rosario, nos plantaremos contra una reforma laboral que lejos de producir nuevos puestos de trabajo va a eliminar los pocos puestos de trabajo que quedan”.

Se agrupan en la Intersindical Rosario (Luz y Fuerza, Prensa, Correo, Atsa Rosario, Sadop, Bancarios y Judiciales de Santa Fe) se concentran, a las 16, en la Plaza 25 de Mayo.

Se suman a la medida de fuerza y a la movilización el sector de la Universidad Nacional de Rosario, tanto el gremio docente, nucleado en Coad, como el no docente, representado por Apur.

>> Leer más: La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

En Buenos Aires, la CGT convocó a marchar hacia Plaza de Mayo y espera una adhesión masiva. “La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, señaló la central sindical. Las dos CTA anunciaron su adhesión a la movilización.

Las huelgas

Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) para este jueves en rechazo a la reforma laboral.

Además, apoyó la convocatoria a la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) con el fin de expresar su rechazo a una de las principales iniciativas del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar”, señalaron en la federación. En cuanto al alcance de la modernización laboral, indicaron: “Pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos”.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación del Personal de Trabajadores No Docentes de la UNR (Apur) anunciaron un paro de 24 horas para este jueves sin asistencia a los lugares de trabajo

ATE Rosario recordó que habrá desobligación de los trabajadores estatales, entre las 10 y las 18, para facilitar la asistencia.

