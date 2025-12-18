Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Desde este jueves a la mañana hay marchas y concentraciones con bombos, cánticos y banderas. Se hace sentir el repudio contra la reforma laboral que presentó en el Congreso el gobierno nacional

Desde las primeras horas de este jueves, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron en distintos puntos de la ciudad para rechazar el proyecto de reforma laboral , en una jornada que prevé varias instancias de protesta y una fuerte convocatoria a lo largo del día.

La primera concentración se inició a las 10 frente a la iglesia San Cayetano, donde confluyeron gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y organizaciones sociales de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Desde allí, las columnas comenzaron a organizarse para marchar hacia la plaza 25 de Mayo.

Durante la concentración de este jueves por la tarde, referentes sindicales y sociales coincidieron en que la reforma laboral representa un retroceso en materia de derechos. Eduardo Del Monte, dirigente de la CCC, sostuvo que la protesta no apunta solo contra el presidente Javier Milei, sino contra un esquema de poder más amplio. “No se pelea contra un loco, se pelea contra un grupo de poder que va contra los derechos de los trabajadores y de la gente”, afirmó. En ese sentido, advirtió que el proyecto oficial busca consolidar un modelo económico “sin industria y sin derechos laborales”, y lo vinculó con una pérdida de soberanía nacional.

Del Monte también apeló a la memoria histórica y a la movilización popular como herramienta política. “La lucha en la calle es la verdadera oposición a este gobierno. Eso es lo que hay que alimentar para que crezca”, señaló, y recordó la experiencia del Argentinazo de 2001 como antecedente de resistencia social.

"Nos quieren llevar al siglo XIX"

Otro de los oradores fue Edgardo Arrieta, de Catt Rosario, quien remarcó la necesidad de unidad frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “Estamos convencidos de que lo único que va a derrotar la intención de este gobierno es estar unidos, organizados y en la calle”, expresó. Arrieta advirtió que la reforma laboral se suma a un paquete de medidas “antiderechos” y denunció un intento de retroceso histórico. “Nos quieren llevar al siglo XIX. Las conquistas no fueron gratis: costaron huelgas y hasta muertes”, dijo.

El dirigente también amplió el foco del reclamo y puso el acento en la situación social. “Hoy no solo la pasa mal el trabajador. Hay muchísimos desocupados acá, firmes, ilusionados con que se les pueda dar una mano. Las ollas populares muestran que hay hambre y chicos que no van a la escuela con un plato de comida”, sostuvo.

"Hay que presionar a nuestros legisladores"

Lorena Almirón, referente de ATE, calificó al proyecto como una “ley de precarización laboral” y llamó a rechazarlo “de plano”. “Los que estamos más viejos sabemos que la realidad supera la ficción. Hoy este gobierno lo único que quiere aplicar es precarización”, afirmó.

Almirón sostuvo que las políticas oficiales responden a intereses financieros y no a las necesidades cotidianas de los trabajadores. “Solamente obedecen a especuladores y a gente que viene a hacer carry trade, a los que les interesa la macro y no la micro. Los trabajadores somos parte de la micro y la quieren hacer desaparecer junto con todos nuestros derechos”, advirtió.

En ese sentido, planteó que la pelea recién comienza y anticipó un escenario de mayor conflictividad social. “Esto recién arranca. Se viene tiempo de mucha calle y de mucha lucha. Tenemos que bajar líneas claras porque no sabemos cuándo termina”, afirmó. También llamó a presionar a los representantes legislativos. “Hay que estar en la calle y presionar a nuestros legisladores, que son los que nos representan en el Congreso y en el Senado”, señaló.

Un reclamo que se replica en todo el país

La protesta en Rosario se da en sintonía con lo que ocurre en otros puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la CGT convocó a marchar hacia Plaza de Mayo y espera una adhesión masiva. “La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, sostuvo la central sindical en un comunicado. Las dos CTA también anunciaron su adhesión a la movilización.

En Rosario, con varias columnas ya en la calle y una agenda cargada de actividades, la jornada se perfila como una de las protestas más importantes del año, con un eje claro: el rechazo a la reforma laboral y la defensa de los derechos conquistados por los trabajadores.

A la concentración de la tarde se suman los gremios que integran la Intersindical Rosario, entre ellos Luz y Fuerza, Prensa, Correo, Atsa Rosario, Sadop, Bancarios y Judiciales de Santa Fe, que ya se hacen presentes con banderas, bombos y cánticos en la plaza 25 de Mayo.

También participan trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Rosario, tanto del sector docente, nucleado en Coad, como del no docente, representado por Apur, reforzando una postal de amplia unidad sindical y social contra la iniciativa del gobierno nacional.