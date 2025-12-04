Argentina tiene el vuelo más largo del mundo: más de 25 horas desde China

El vuelo MU745 de China Eastern Airlines aterrizó este jueves en Buenos Aires y se convirtió en récord en la historia de la aviación comercial

El primer avión de la ruta directa entre China y Argentina tocó tierra este jueves en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Este hito no solo representa un avance significativo para el turismo y los negocios bilaterales, sino que también establece un récord mundial en la aviación comercial.

Operado por China Eastern Airlines, el vuelo MU745, con un Boeing 777, despegó desde el aeropuerto de Pudong, en Shanghái, hizo una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, y completó su travesía de cerca de 25 horas y media.

A las 16.45 hora local (19.45 GMT), arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) con 282 pasajeros.

Con aproximadamente 20.000 kilómetros de recorrido, este servicio es oficialmente la ruta aérea comercial más larga en operación. Además, es la primera vez que China y Argentina quedan conectadas sin necesidad de pasar por Europa o Norteamérica.

2025-12-04 vuelo escala tecnica El vuelo hizo una escala técnica en Auckland.

El avión inaugural lucía un diseño de rotulado especial realizado en colaboración con el Museo Nacional de China. La ruta operará con dos frecuencias semanales: las salidas desde Shanghái serán los lunes y jueves, y los vuelos de regreso desde Argentina serán los martes y viernes, ambos con escala en Nueva Zelanda.

El vuelo comercial sin escalas más largo del mundo actualmente es el SQ 23 (SQ 24 para la vuelta), de Singapore Airlines, que une el Aeropuerto Internacional de Singapur Changi con el John F. Kennedy International Airport, en Nueva York, que cubre algo más de 15.349 kilómetros con una duración de 18 horas con 40 minutos.