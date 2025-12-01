La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Cuatro santafesinos se llevaron 20 millones de pesos este domingo. Mientras tanto, el pozo acumulado sigue creciendo y alcanzó un monto sin precedentes

1 de diciembre 2025 · 08:24hs
Resultados del Quini 6 del domingo 30 de noviembre de 2025

Resultados del Quini 6 del domingo 30 de noviembre de 2025

Este domingo 30 de noviembre se realizó el sorteo 3.326 del Quini 6, donde las principales modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Por otro lado, el Siempre Sale tuvo 18 ganadores, entre ellos cuatro santafesinos, que se llevaron alrededor de 20 millones de pesos cada uno.

Para la próxima edición de la lotería se jugará un pozo acumulado histórico: será cercano a $15.000.000.000. Este se jugará el miércoles 3 de diciembre desde las 21.15. Para aquellos que deseen participar, deben realizar sus jugadas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.138.693.303

Con cinco aciertos: 33 ganadores, que recibirán $1.207.743

Con cuatro aciertos: 1.868 ganadores, que recibirán $6.400

►La Segunda

Números sorteados: 08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.531.517.747

Con cinco aciertos: 75 ganadores, que recibirán $531.407

Con cuatro aciertos: 4.090 ganadores, que recibirán $2.923

►Revancha

Números sorteados: 02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $8.066.999.115

►Siempre Sale

Números sorteados: 13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44

Con cinco aciertos: 18 ganadores, que recibirán $19.861.008

►Pozo extra

3.285 ganadores, que recibirán $39.573

>>Leer más: Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90% del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100%, porque ese 10% responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90% de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo records

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

El nuevo streaming del Conicet sigue la temporada reproductiva de distintas especies de pingüinos

Nuevo streaming del Conicet: cuándo y cómo es la transmisión con pingüinos

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Lo último

Nuevo streaming del Conicet: cuándo y cómo es la transmisión con pingüinos

Nuevo streaming del Conicet: cuándo y cómo es la transmisión con pingüinos

Apuestas online: jugadores de Newells y Central se suman a la campaña #No Garpa

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

Tras su casamiento, José Alperovich fue operado de urgencia: qué se sabe sobre su salud

Tras su casamiento, José Alperovich fue operado de urgencia: qué se sabe sobre su salud

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Eliana Fernández pasó dos semanas internada tras haber recibido múltiples disparos en la zona sudoeste de Rosario

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

La EPE avanza en obras que buscarán disminuir la frecuencia de cortes en verano
LA CIUDAD

La EPE avanza en obras que buscarán disminuir la frecuencia de cortes en verano

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Ovación
En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Policiales
Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad
Apuestas online: jugadores de Newells y Central se suman a la campaña #No Garpa
LA CIUDAD

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

La EPE avanza en obras que buscarán disminuir la frecuencia de cortes en verano

La EPE avanza en obras que buscarán disminuir la frecuencia de cortes en verano

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de universidad cercana
Info Carreras

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de "universidad cercana"

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias
politica

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios
la region

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná