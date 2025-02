Interpol lanzó un alerta amarilla por Lian, el niño desaparecido en Córdoba

Renuncia de la abogada

La familia de Lian Flores sufrió la pérdida en la defensa de su abogada. La letrada explicó que su paso al costado se debe a cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville.

Romina Romano, quien oficiaba de abogada de los padres de Lian, informó que dejó su defensa porque la fiscalía le pidió al entorno del niño que dejen de salir en los medios de comunicación.

Fueron 10 horas de interrogatorio y luego de las múltiples preguntas se instó a la familia a no dar más entrevistas. “Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho”, manifestó Romano, quien además sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía “la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis”.

No hay rastros de Lian

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, desmintió la versión de que se haya encontrado prendas de Lian en los rastrillajes que lleva adelante la Policía. "Desmiento categóricamente esa versión de que se halló un short a mil metros de la casa donde desapareció Lian. Lo acabo de corroborar con la fiscal”, dijo Quinteros.

Además, llegó a la provincia de Córdoba el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Santos Rodríguez, informó que "están coordinando un trabajo esforzado con las autoridades de la gobernación. Estamos ayudando para encontrar a Lian. Hay varias hipótesis", agregó el funcionario.