La Capital | Información General | Brasil

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

Thales Machado, secretario de Itumbiara, mató a sus dos hijos, de 12 y 8 años. Según trascendió, ocurrió tras una infidelidad por parte de su esposa

12 de febrero 2026 · 14:24hs
Thales Machado

Thales Machado, el funcionario publico de Itumbiara, Brasil, que asesinó a sus dos hijos
Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

Un horrible y violento episodio ocurrió en la ciudad brasileña de Itumbiara, ubicada al sur del estado de Goiás. Thales Machado, secretario municipal de Gobierno, asesinó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, y luego se quitó la vida. Según trascendió en medios de comunicación del país carioca, todo sucedió luego de que Machado se enterara de una supuesta infidelidad por parte de su esposa.

Las muertes de los pequeños de 12 y 8 años fueron confirmadas por la Policía Civil del Estado de Goiás, según publicó O Globo. El mayor falleció en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho y el menor, en el Hospital Estatal de Itumbiara.

El trágico episodio sucedió entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero, en la casa familiar de Machado. La ciudad de Ituambiara quedó conmocionada e incluso el gobernador de Goiás, Ronaldo Caido, declaró que el suceso causó “consternación” y dejó a la ciudad de “luto”.

"La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara. En particular, envío un abrazo fraterno a mi amigo, el alcalde Dione Araújo", expresó Caido, gobernador de Goiás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ronaldocaiado/status/2021937374465302716?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021937374465302716%7Ctwgr%5E350dfe50eb5441dbd28ac3c2e3566702889e220f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fconsternacion-brasil-funcionario-mato-hijos-quito-vida-dejar-aterrador-mensaje-redes_0_jBqXLOB1Du.html&partner=&hide_thread=false

El posteo de "despedida" y sus hijos como "ángeles"

Horas antes de dispararles a sus hijos, Machado hizo un posteo de "despedida", que, luego de la tragedia, adquirió un tono que genera todavía más horror. “Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado".

brasil

"Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (...) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo", continúa el escalofriante mensaje de Machado.

Noticias relacionadas
Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

El video de Agostina Páez hablando sobre su detención en Brasil por un episodio de racismo

La abogada argentina detenida en Brasil: "Se están vulnerando todos mis derechos"

La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado negro de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal. Hace más de tres semana que permanece en Brasil

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

El cáncer de colon se detecta en hombres y mujeres, en edades cada vez más tempranas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

¿A qué juega Losada?

¿A qué juega Losada?

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

La película "El enigma de Franca Fermín" obtuvo fondos mediante pagarés bursátiles negociados en Rosario, en un nuevo esquema para el cine argentino

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados
OVACIÓN

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Policiales
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo
Policiales

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

La Ciudad
Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos