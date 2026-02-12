Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

Thales Machado, secretario de Itumbiara, mató a sus dos hijos, de 12 y 8 años. Según trascendió, ocurrió tras una infidelidad por parte de su esposa

Un horrible y violento episodio ocurrió en la ciudad brasileña de Itumbiara, ubicada al sur del estado de Goiás. Thales Machado, secretario municipal de Gobierno, asesinó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, y luego se quitó la vida . Según trascendió en medios de comunicación del país carioca, todo sucedió luego de que Machado se enterara de una supuesta infidelidad por parte de su esposa.

Las muertes de los pequeños de 12 y 8 años fueron confirmadas por la Policía Civil del Estado de Goiás , según publicó O Globo. El mayor falleció en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho y el menor, en el Hospital Estatal de Itumbiara.

El trágico episodio sucedió entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero , en la casa familiar de Machado. La ciudad de Ituambiara quedó conmocionada e incluso el gobernador de Goiás, Ronaldo Caido, declaró que el suceso causó “consternación” y dejó a la ciudad de “luto”.

"La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara. En particular, envío un abrazo fraterno a mi amigo, el alcalde Dione Araújo" , expresó Caido, gobernador de Goiás.

Diante do ocorrido, suspendemos… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 12, 2026

El posteo de "despedida" y sus hijos como "ángeles"

Horas antes de dispararles a sus hijos, Machado hizo un posteo de "despedida", que, luego de la tragedia, adquirió un tono que genera todavía más horror. “Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado".

"Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (...) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo", continúa el escalofriante mensaje de Machado.