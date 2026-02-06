La Capital | Información General | abogada

La abogada argentina detenida en Brasil: "Se están vulnerando todos mis derechos"

Agostina Páez se encuentra retenida en Río de Janeiro por "injuria racial", con la imposición de una tobillera electrónica y la imposibilidad de salir del país

6 de febrero 2026 · 09:31hs
El video de Agostina Páez hablando sobre su detención en Brasil por un episodio de racismo

El video de Agostina Páez hablando sobre su detención en Brasil por un episodio de racismo

La situación judicial de Agostina Páez está en un momento delicado, luego de ser acusada por hacer gestos racistas en una bar de Ipanema el pasado 14 de enero. Tras la ordenanza de prisión preventiva del Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, la abogada argentina compartió un video en sus redes sociales sobre cómo transita la causa judicial.

A través del perfil oficial de X de la institución, indicaron que la investigación del caso se cerró y todo el material fue enviado al Ministerio Público para que la causa judicial continúe su curso. Junto al anuncio formal de la continuidad de la causa, desde la Policía Civil del Estado de Río Janeiro indicaron: “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”.

En este sentido, Jorge Perrén, cónsul argentino en la ciudad brasileña, habló respecto a la situación judicial de Páez: "Fue el Ministerio Público que ha entendido que hay riesgo de que Agostina pueda huir del país y quieren cambiar el beneficio de quedar libre con tobillera, por eso la prisión efectiva hasta que se resuelva la cuestión judicial. Es un pedido de la fiscalía, no quiere decir que el juez interviniente acceda a lo mismo", aseguró este jueves en diálogo con Radio Nacional.

El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien dictaminará los pasos a seguir en el proceso legal.

>> Leer más: Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil

Agostina Páez publicó un video en TikTok donde confirmó que recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por "peligro de fuga". Además, remarcó su colaboración el proceso judicial: "Tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”.

Por otro lado, la santiagueña de 29 años expresó cómo transitó estos últimos días: "Se están vulnerando todos mis derechos". En este sentido, agregó: "Estoy desesperada, estoy muerta de miedo".

"Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", finalizó el mensaje, con claras muestras de preocupación y afectada por la situación.

Noticias relacionadas
La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

la exesposa de bill gates y los documentos del caso epstein: es muy doloroso

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

una de las sedes mundialistas de mexico sufre un brote de sarampion

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

una fuerte tormenta golpeo a andalucia y hay 4.000 personas evacuadas

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

Ver comentarios

Las más leídas

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Lo último

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes
Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Ciudad

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Ovación
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino