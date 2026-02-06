La abogada argentina detenida en Brasil: "Se están vulnerando todos mis derechos"

Agostina Páez se encuentra retenida en Río de Janeiro por "injuria racial", con la imposición de una tobillera electrónica y la imposibilidad de salir del país

El video de Agostina Páez hablando sobre su detención en Brasil por un episodio de racismo

La situación judicial de Agostina Páez está en un momento delicado, luego de ser acusada por hacer gestos racistas en una bar de Ipanema el pasado 14 de enero. Tras la ordenanza de prisión preventiva del Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, la abogada argentina compartió un video en sus redes sociales sobre cómo transita la causa judicial.

A través del perfil oficial de X de la institución, indicaron que la investigación del caso se cerró y todo el material fue enviado al Ministerio Público para que la causa judicial continúe su curso. Junto al anuncio formal de la continuidad de la causa, desde la Policía Civil del Estado de Río Janeiro indicaron: “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma” .

En este sentido, Jorge Perrén, cónsul argentino en la ciudad brasileña, habló respecto a la situación judicial de Páez: "Fue el Ministerio Público que ha entendido que hay riesgo de que Agostina pueda huir del país y quieren cambiar el beneficio de quedar libre con tobillera, por eso la prisión efectiva hasta que se resuelva la cuestión judicial. Es un pedido de la fiscalía, no quiere decir que el juez interviniente acceda a lo mismo ", aseguró este jueves en diálogo con Radio Nacional.

El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien dictaminará los pasos a seguir en el proceso legal.

El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil

Agostina Páez publicó un video en TikTok donde confirmó que recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por "peligro de fuga". Además, remarcó su colaboración el proceso judicial: "Tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”.

Por otro lado, la santiagueña de 29 años expresó cómo transitó estos últimos días: "Se están vulnerando todos mis derechos". En este sentido, agregó: "Estoy desesperada, estoy muerta de miedo".

"Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", finalizó el mensaje, con claras muestras de preocupación y afectada por la situación.