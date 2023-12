Habló la abuela que fue tackleada por su nieto en Los 8 Escalones: "Lo vi corriendo con mucha fuerza"

"Lo hubiese matado cuando me ví toda despatarrada. No pude agarrar el cheque porque me estaban atendiendo los médicos, ni me pude sacar una foto con Guido”, admitió la abuela

Días después de la gran alegría y del dramático momento que se difundió en redes, la mujer habló en #Enchastre , en Brindis TV . Allí contó las consecuencias de la caída y qué hará con el dinero ganado. “ Me encuentro muy bien, se vio mucho más terrible de lo que fue . Mi nieto me protegió con sus piernas, solamente tengo un moretón y Jeremías un raspón en la espalda. Él es eufórico, fue exceso de amor ”, contó la señora.

EXCLUSIVA CON LA SEÑORA VIRAL DE LOS 8 ESCALONES | #ENCHASTRE

Además, dio detalles de lo ocurrido en el instante previo a sufrir el tacle de su nieto. “Yo veía que Jere venía corriendo con fuerza, creí que se había caído, pero cuando vi el programa lo entendí. No para de decirme perdón Abu, pero lo hubiese matado cuando me vi toda despatarrada. No pude agarrar el cheque porque me estaban atendiendo los médicos, ni me pude sacar una foto con Guido”.