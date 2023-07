Gabriela Sabatini y Del Potro, una cena de leyendas en Madrid

Con la meta fijada en ponerse a punto para intentar un último regreso de cara al US Open , De Potro combina su rehabilitación en Miami con el equipo dirigido por Duglas Cordero con algunos viajes por el mundo. En esta oportunidad, el ganador de la Copa Davis y del US Open 2009 se encuentra hace unos días en Madrid, donde coincidió con Gabriela Sabatini para compartir una cena.

"La mejor del mundo @sabatinigaby. Te quiero", escribió el ex N° 3 del ranking mundial en su cuenta de Instagram. La publicación recibió cientos de comentarios, entre ellos uno de Tomás Etcheverry (32°), segunda raqueta nacional según la ubicación en el ranking. "Ídolos mundiales", puso el platense. Además, hubo mensajes de aliento a ambos y muchos elogios, como "no me carga la foto de tanta calidad", "cuanto tenis en una foto, leyendas", "los mejores del mundo".