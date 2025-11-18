Furor y polémica por el trailer de Moana: cuándo llega la versión live action de Disney

Disney presentó el primer vistazo de la aclamada película en su versión de acción real y entusiasmó a los fanáticos. Qué se sabe del estreno y qué opinaron en redes

Disney sorprendió al público con el primer tráiler de la versión live action de “Moana”, una de las películas más aclamadas entre las últimas de la compañía. Se trata de un primer vistazo a lo que será esta versión real de la animación de aventuras y los usuarios ya se pronunciaron al respecto.

El live action de “Moana” promete desde su adelanto imágenes increíbles de la isla y la naturaleza, paisajes en los que se desarrolla la trama. Además, pone su cuota de tradición y cultura como elementos esenciales.

La cinta, que llegará a los cines el año que viene, cuenta con la dirección de Thomas Kail y la participación de figuras clave de la película original, tanto en la producción como en el guion. Su protagonista será la actriz de raíces samoanas Catherine Laga’aia y la acompañará el conocido Dwayne Johnson (“La Roca”).

Este primer vistazo que ofreció Disney se ha convertido rápidamente en tema de conversación y las opiniones al respecto se encuentran divididas.

Cuándo se estrena el live action de “Moana”

Según adelantaron en el mismo tráiler, la película llegará a los cines en julio de 2026. Algunos portales de noticias se animan a adelantar que la fecha exacta será el día 10, pero lo cierto es que Disney solo confirmó el mes.

Por su parte, la película original de “Moana” tuvo su estreno en 2016. Mientras que la segunda película, “Moana 2”, se estrenó recién hace un año, en 2024.

Qué opinaron los usuarios de la nueva versión de “Moana”

Desde su estreno, “Moana” (2016) se ha convertido en una película muy querida y bien recibida por la crítica. Sin embargo, ese apoyo se fue convirtiendo en reproches con el estreno de la segunda película y el anuncio de su live action.

Aunque muchos usuarios se mostraron entusiasmados con el estreno de la película, otros se preguntaron si se trataba de una decisión adecuada, teniendo en cuenta que no ha pasado tanto tiempo desde el estreno de su película original. Lo cierto es que, últimamente, existe una tendencia adoptada por las grandes compañías como Disney que consiste en reversionar sus clásicos, pero el poco tiempo de vida que tuvo Moana no le alcanza, según los usuarios, para convertirse en una obra clásica que haya que actualizar.

Otra gran crítica que se ha hecho tiene que ver con la forma en la que se ve la protagonista. Por un lado, se celebró la decisión de Disney de darle el papel de Moana a Catherine Laga’aia, una actriz de raíces samoanas, porque prioriza la autenticidad cultural que defiende la película. Sin embargo, algunos usuarios notaron que en el tráiler Laga’aia parece llevar una peluca o su propio pelo alisado, cuando su cabello natural tiene los mismos rulos que el personaje de Moana. Fue por esto que muchos usuarios cuestionaron el trabajo de maquillaje y peinado de la protagonista, sosteniendo que la alejaron del dibujo original.

Por último, si bien las imágenes sorprendieron por su calidad y su impacto visual, algunos usuarios acusaron a la fotografía de estar demasiado computarizada y hasta afectada por el uso de inteligencia artificial.

No obstante, la emoción y la intriga por conocer la nueva adaptación se hizo sentir y muchos diagnostican un éxito de taquilla, tal como ocurrió con la película original.

El tráiler del live action de "Moana"