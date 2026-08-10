Tres frutas que hay que comer en el desayuno para mejorar la digestión

El desayuno es conocido como la comida más importante del día, por eso, armar una opción saludable y nutritiva debe ser una preocupación fundamental a la hora de levantarse. En este marco, las frutas siempre son las más recomendadas por especialistas para incluir en el día a día , y algunas de ellas hasta pueden ayudar a mejorar el sistema digestivo.

Por sus nutrientes y vitaminas, las frutas son una parte esencial de las dietas. Además, al ser alimentos naturales son tan sanos como claves para acelerar el metabolismo y contribuir a quemar grasas. Cada una de ellas se caracteriza por sus propiedades y la oferta de diversos beneficios, por lo que se recomienda incorporarlas de forma variada en la alimentación habitual.

Pero para aquellas personas que buscan bajar de peso, algunas frutas se pueden convertir en las mejores aliadas, especialmente si se consumen en el desayuno.

Las tres frutas que hay que comer en el desayuno para bajar de peso

Pomelo

Este cítrico destaca por sus innumerables propiedades, muchas de ellas compatibles con la disminución de peso. Su vitamina C la hace un excelente antioxidante, así como su alto contenido de agua ayuda a mantener el cuerpo hidratado.

En cuanto a su inclusión en una dieta, su vitamina C evita que el colesterol malo se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos, estimula el metabolismo y en consecuencia evita la acumulación de grasa. Además, contiene enzimas que estimulan el hígado y favorecen su desintoxicación, mientras que su fibra ayuda a prevenir y mejorar el estreñimiento.

Ananá

El ananá, también conocida como piña, es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales. Compuesta en un 85% de agua, es tan rica en fibra como baja en calorías y ayuda a sentirse saciado durante más tiempo.

Además, esta fruta contiene una enzima llamada bromelina que ayuda a metabolizar los alimentos. Sus beneficios residen en que es un excelente diurético, desintoxicante, antiácido y vermífugo. Tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a la digestión, por lo que es una gran aliada si se busca perder peso.

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Manzana verde

Otro excelente antioxidante es la manzana verde. Rica en vitamina C, B, A, E y K, es la que menos calorías tiene de todas las manzanas. Esta contiene mucha fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión, controlar el apetito y mantener la sensación de saciedad.

Esta fruta ayuda a regular los movimientos intestinales y a prevenir el estreñimiento. Al mismo tiempo, su bajo índice glucémico ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre estables y es una de las mejores opciones para llevar a cualquier lugar ya que es fácil de comer y transportar.