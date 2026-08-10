La demanda de materiales para la construcción retrocedió en julio El Índice Construya registró una baja mensual desestacionalizada de 0,81% y una caída interanual de 6,5%. Desde el sector atribuyen el retroceso a factores transitorios y confían en una recuperación de la demanda 10 de agosto 2026 · 18:27hs

Construcción en espera. El Índice Construya registró una caída interanual de 6,5%.

La demanda de materiales para la construcción volvió a retroceder en julio y prolongó un año de escaso dinamismo para el sector. Los despachos registraron una caída mensual desestacionalizada del 0,81%, mientras que en la comparación interanual el descenso fue del 6,5%, de acuerdo con el Indice Construya (IC), que releva las ventas de insumos al sector privado. Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses del año quedó 0,6% por debajo del registrado en igual período de 2025.

Pese al retroceso, desde el Grupo Construya consideran que el comportamiento observado durante julio responde a factores transitorios y mantienen una mirada moderadamente optimista para los próximos meses. Según señalaron, los despachos se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles alcanzados durante el segundo trimestre y la expectativa es que la demanda comience a recuperarse a medida que continúen mejorando las condiciones macroeconómicas, especialmente si se consolida una reducción significativa en las tasas de interés de los créditos.

El desempeño de julio muestra una leve desaceleración luego de un primer semestre con variaciones dispares. Durante marzo, abril y mayo el indicador había mostrado una recuperación en términos desestacionalizados, aunque en junio volvió a terreno negativo y esa tendencia continuó en julio con una baja de 0,81%.

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes comercializados al sector privado por las principales empresas fabricantes de materiales para la construcción. Entre los productos relevados se incluyen ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería, sistemas para conducción de agua y gas, pisos y revestimientos cerámicos, además de materiales eléctricos y electrónicos.

La estadística oficial Desde la entidad aclararon, además, que los resultados del Índice Construya no son comparables con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) difundido por el Indec, ya que este último corresponde al mes de junio, mientras que el IC releva la actividad de julio. Aunque el mercado de materiales todavía no logra consolidar una recuperación sostenida, el sector mantiene expectativas favorables hacia la segunda parte del año. La posibilidad de un escenario de mayor estabilidad macroeconómica y un financiamiento más accesible aparece como uno de los factores clave para reactivar la demanda y acompañar una recuperación de la actividad de la construcción.