Estados Unidos: una mujer sobrevivió seis días atrapada en su auto junto a un arroyo

Familiares de Cassell habían reportado la desaparición de la mujer hace ya varios días, luego de que no regresara a su casa y no diera señales de vida. Casell estuvo atrapada desde el jueves por la noche, cuando se quedó dormida mientras manejaba y cayó a una zanja junto a la ruta, según contó su padre, Delmar Caldwell, a ABC News. El auto no era visible desde la ruta.

Caldwell dijo que Cassell tenía lesiones en las piernas y la muñeca, y que su teléfono fue encontrado debajo del asiento del pasajero. “Ella estaba atrapada en el auto y no podía salir, pero podía alcanzar el agua”, indicó.

Eso fue lo que le salvó la vida: la mujer pudo sumergir un buzo con capucha y de esa manera recolectar agua para tomar.

Cassell se encontraba este miércoles en condición estable en el hospital e iba a ser operada “ya que hay cierta preocupación por la curación de sus piernas”, según indicó su madre.

Ambas piernas están fracturadas y también su muñeca, según se remarcó en una publicación de GoFundMe, donde se creó una cuenta para ayudar a pagar las facturas médicas.