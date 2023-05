En EEUU, la marihuana aumenta los problemas de salud mental entre los jóvenes

Durante la última década de diagnóstico de innumerables pacientes jóvenes con nuevos trastornos psicóticos, Ryan Sultan, psiquiatra de la ciudad de Nueva York, ha obtenido un resultado sorprendente. “De todas las personas a las que les he diagnosticado un trastorno psicótico, no puedo pensar en una sola que no haya dado positivo por cannabis”, alerta. Sultan, profesor asistente de psiquiatría clínica en el Centro Médico Columbia Irving, es uno de los muchos expertos que plantea serias preocupaciones sobre el aumento del consumo de marihuana en adolescentes y adultos jóvenes en EEUU. Y cada vez hay más pruebas de la asociación de la marihuana con trastornos psiquiátricos como depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia, especialmente en hombres jóvenes.