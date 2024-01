El papá de Tomás cruzó al ministro de Seguridad bonaerense por sus dichos: "¿Mataron a mi hijo por mi culpa?"

El padre de Tomás Tello cruzó al ministro de Seguridad bonaerense , Javier Alonso, por sus dichos sobre la fiesta clandestina que organizó la víctima en Navidad y por no denunciar las amenazas que habían recibido tras la pelea.

En su declaración a un medio radial, el hombre sostuvo que al momento del brutal ataque en Santa Teresita no hubo policías: “Tenían que estar cuando los necesitaba la gente de Santa Teresita, no estar de vacaciones o que los policías que mandó a trabajar estuvieran festejando Año Nuevo”.

Este cruce se originó después de que Alonso haya hablado en las últimas horas sobre la fiesta de Navidad, las amenazas y la diferenciación en el caso de Tello con el de Báez Sosa: “Ellos se conocían previamente. Entonces, no es la misma situación que pasó con Fernando, donde fue otra dinámica, otra organización, otros responsables”.

Asimismo, responsabilizó a Daniel de no haber llevado a su hijo a denunciar las amenazas que recibieron tras la pelea: “Lamentablemente nos lo comunican después del crimen, si hubiesen asistido a la comisaría antes, tal vez hubiésemos podido protegerlo, hubiésemos buscado detener a estas personas antes de que ocurriera”.

Por estas declaraciones, el padre de Tomás expresó: “No pensé en hacer la denuncia porque no fue nada. Es un cara rota, no me puede decir esto ahora, ¿mataron a mi hijo por mi culpa? ¿Eso quiere decir?”.

Antes de finalizar ratificó su pedido de que haya un desenlace correcto en la causa: “Queremos justicia y que sea de la sana: perpetua para todos. Yo no voy a perdonar a ninguno de los que estuvo ahí”.