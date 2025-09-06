La Capital | Ovación | Newell's

De la mano de un ex-Newell's, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

El estadio rojinegro fue escenario de un partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la que un equipo alcanzó las semifinales por primera vez

6 de septiembre 2025 · 14:44hs
El plantel de Independiente Rivadavia celebra en el estadio de Newells el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina por primera vez en la historia del club mendocino.

El plantel de Independiente Rivadavia celebra en el estadio de Newell's el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina por primera vez en la historia del club mendocino.

Conducido por un entrenador que jugó y dirigió en Newell's, Independiente Rivadavia consiguió un hito en su historia en el Coloso del parque Independencia. El equipo mendocino venció 3 a 1 a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina y se clasificó a las semifinales del torneo.

Dirigido por Alfredo Berti, que se formó como futbolista en las inferiores de Newell's y también condujo como al plantel como entrenador, Independiente Rivadavia venció 3 a 1 a Tigre y llegó a una instancia que nunca había alcanzado hasta ahora en este certamen.

El equipo de Mendoza buscará ahora un lugar en la final del torneo ante el ganador del cruce entre Racing y River, que todavía no tiene fecha ni sede designadas.

El colombiano Sebastián Villa fue una de las figuras del equipo mendocino, que ascendió a primera división en 2024 también de la mano de Berti. Después del partido, Villa fue el futbolista más buscado por la prensa debido a su gran rendimiento ante el equipo de Victoria.

"Hicimos buen partido. Este club nos ha dado la oportunidad, a mí y mis compañeros, de seguir creciendo. Estoy muy contento con la clasificación a la semifinal", dijo el colombiano.

Elogios para Alfredo Berti

Elogios para Alfredo Berti

También destacó la confianza que le da Berti, que a estas alturas ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de la lepra mendocina. El técnico atraviesa por su tercera etapa al frente del equipo, en una de las cuales obtuvo el ascenso a la primera división y en otra esta condición de semifinalista de la Copa Argentina.

El presidente del club, Daniel Vila, también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador con pasado rojinegro, en cuyo equipo también está el exarquero Sebastián Peratta. "Se nota mucho su trabajo", dijo el empresario mendocino.

Independiente Rivadavia jugará ahora contra el vencedor de la llave entre Racing y River, que en principio se jugaría el 8 de octubre.

Central fue mucho más que Newells y festejó en el clásico de reserva.

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newells que rápidamente se hizo viral en las redes.

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana. 

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Central y Newells juegan este viernes el clásico de reserva en Arroyo Seco.

Central y Newell's juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

En una semana sin fútbol para Newells, la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

En una semana sin fútbol para Newell's, la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue
Política

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

