De la mano de un ex-Newell's, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

El estadio rojinegro fue escenario de un partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la que un equipo alcanzó las semifinales por primera vez

El plantel de Independiente Rivadavia celebra en el estadio de Newell's el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina por primera vez en la historia del club mendocino.

Conducido por un entrenador que jugó y dirigió en Newell's , Independiente Rivadavia consiguió un hito en su historia en el Coloso del parque Independencia. El equipo mendocino venció 3 a 1 a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina y se clasificó a las semifinales del torneo.

Dirigido por Alfredo Berti, que se formó como futbolista en las inferiores de Newell's y también condujo como al plantel como entrenador, Independiente Rivadavia venció 3 a 1 a Tigre y llegó a una instancia que nunca había alcanzado hasta ahora en este certamen.

El equipo de Mendoza buscará ahora un lugar en la final del torneo ante el ganador del cruce entre Racing y River, que todavía no tiene fecha ni sede designadas.

El colombiano Sebastián Villa fue una de las figuras del equipo mendocino, que ascendió a primera división en 2024 también de la mano de Berti. Después del partido, Villa fue el futbolista más buscado por la prensa debido a su gran rendimiento ante el equipo de Victoria.

"Hicimos buen partido. Este club nos ha dado la oportunidad, a mí y mis compañeros, de seguir creciendo. Estoy muy contento con la clasificación a la semifinal", dijo el colombiano.

Leer más: En el Gigante de Arroyito se juega un partido que define un título en el fútbol argentino

Elogios para Alfredo Berti

También destacó la confianza que le da Berti, que a estas alturas ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de la lepra mendocina. El técnico atraviesa por su tercera etapa al frente del equipo, en una de las cuales obtuvo el ascenso a la primera división y en otra esta condición de semifinalista de la Copa Argentina.

El presidente del club, Daniel Vila, también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador con pasado rojinegro, en cuyo equipo también está el exarquero Sebastián Peratta. "Se nota mucho su trabajo", dijo el empresario mendocino.

Independiente Rivadavia jugará ahora contra el vencedor de la llave entre Racing y River, que en principio se jugaría el 8 de octubre.