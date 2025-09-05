La Capital | Información General | Pami

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo es el trámite para solicitarlas

El Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores es uno de los tantos servicios de Pami. En esta nota, toda la información

5 de septiembre 2025 · 10:04hs
A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) entiende que uno de los puntos esenciales para el bienestar de sus afiliados es la posibilidad de alojarse en un espacio que responda a sus necesidades. En muchas ocasiones, esto implica residir en geriátricos o residencias especiales para recibir cuidados diarios. Por esto, es aconsejable informarse acerca del ingreso en este tipo de residencias.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afiliados que requieran una atención institucional, Pami ofrece un Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores. A través del programa, se buscan garantizar los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades de la vida diaria de los afiliados.

En definitiva, Pami trata de desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento centrado en la persona que tienda a acompañarla y brindarle cuidados de calidad y bienestar, con una asistencia progresiva y acorde a las necesidades de la persona.

Al mismo tiempo, el programa tiene propósitos como informar, orientar y prestar las ayudas adecuadas a las personas residentes ya sus familias y/o redes de apoyo, favoreciendo el acompañamiento y la participación en las actividades de la residencia. Así también, persigue la promoción de la inclusión y participación social de las personas en la comunidad.

>>Leer más: Atención, jubilados: Pami ofrece un programa gratuito en septiembre

En síntesis, estas prestaciones en Residencias de Larga Estadía son servicios sociales, con coordinación socio-sanitaria que incluye alojamiento, comida, servicios de cuidados, enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional, recreación y servicios de salud de baja complejidad.

Es importante tener en cuenta que no son hospitales, ni clínicas, ni sanatorios, ni establecimientos psiquiátricos agudos, ni centros de rehabilitación.

A quiénes está destinado este servicio

El servicio está orientado a personas mayores de 60 años, afiliadas al INSSJP que requieren de apoyo y cuidados para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, no pudiendo realizarlo en su entorno.

Sin embargo, la prestación no es de carácter universal, por ende, se encuentra sujeta a la evaluación sociosanitaria por parte del Instituto.

>>Leer más: Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Qué documentación se necesita

La documentación requerida para solicitar el ingreso a una Residencia de Larga Estadía en Pami es la siguiente:

  • Recibo de haberes totales de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).
  • Formulario Evaluación Integral de Salud.
  • Resultado de los estudios complementarios (Rx de tórax informada, PPD o Reacción de Mantoux, o constancia emitida por profesional que indica que la persona afiliada no posee enfermedades infectocontagiosas), Hemograma completo, Análisis completo de orina.
  • Formulario Consentimiento libre e informado para gestión de ingreso a residencia (al respecto Pami señala que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa. Incluirá la selección de al menos tres residencias de preferencia, quedando sujeto a la disponibilidad de plazas en las mismas).
  • Formulario Acta Compromiso firmada por titular y/o por quien/es se constituye como referente/ red de apoyo de la persona afiliada.
  • La Unidad Operativa correspondiente puede solicitar la documentación adicional necesaria para efectuar la Evaluación Social requerida según la normativa vigente.

Cómo se realiza el trámite

El trámite es web por lo que se puede realizar desde el celular, tablet o computadora en la Página Oficial de Pami. Ingresando en www.pami.org.ar/tramite/residencias-larga-estadia es posible iniciar el trámite en línea o solicitar turno en una agencia para desarrollarlo de manera presencial. Una vez comenzado el trámite, es posible revisar su estado en la misma página.

>>Leer más: "Mi Pami" para jubilados: todas las gestiones que se pueden realizar desde la app

Criterios excluyentes del ingreso

Existen algunas condiciones que Pami exige para habitar en las residencias.

Los principales criterios excluyentes para el ingreso son:

  • Personas que requieren atención médica en II Nivel.
  • Personas que presentan síndrome confesional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.
  • Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.
  • Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.
  • Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.
  • Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.
Noticias relacionadas
congo anuncio un brote de ebola y confirmo 15 muertes por la enfermedad

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Una imagen de la Nasa del iceberg.

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Le ley de emergencia en discapacidad es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

Ley de emergencia en discapacidad hasta 2026: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

murio a los 91 anos giorgio armani, icono mundial de la moda

Murió a los 91 años Giorgio Armani, ícono mundial de la moda

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó quién era el hombre fallecido. Continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Ovación
Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad
OVACION

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Policiales
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La Ciudad
Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial