La muerte del Papa truncó la canonización del primer santo millennial

Por eso no es de extrañar que, poco después de su muerte, empezara a ser conocido como "el influencer de Dios".

Jerarcas de la Iglesia le restaron importancia al hecho de que la canonización del "santo millenial" deba esperar. "Acutis ya es santo para la gente y, por lo tanto, para él no hay grandes cambios", sostuvo el arzobispo de Milán, Mario Delpini, al remarcar la veneración que despierta el joven.

2025-03-27 acutis santo 81080824.jpg Imágenes de Carlo Acutis junto a las de San Francisco de Asís.

Acutis pensaba que la evidencia de los milagros eucarísticos podía servir para convencer a la gente de que Jesús está presente hoy en día. Así, durante dos años y medio, el joven estuvo preparando una exposición sobre milagros eucarísticos que fue exhibida por primera vez en 2005 y que, desde entonces, fue llevada a miles de parroquias alrededor del mundo.

Poco después trabajó en la página web "La lista de los milagros", la cual busca documentar cada milagro ocurrido en el planeta y fue traducida a varios idiomas.

Cuando supo que perdería la batalla contra su enfermedad, no se molestó. "Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios", expresó, según escribió el cardenal Angelo Comastri, arcipreste emérito de la Basílica de San Pedro, en un prólogo de un libro dedicado al futuro santo.

El uso de las nuevas tecnologías a favor de la difusión del mensaje de Jesús fue una de las razones por las cuales el fallecido Papa Francisco inició su proceso para llevarlo a los altares en 2018, obviando reglas no escritas, como la existencia de familiares directos vivos.

El influencer de Dios

"El mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero hay jóvenes que en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlo Acutis", escribió en 2019 el Sumo Pontífice argentino.

Y añadió: "Él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza".

Su cuerpo incorrupto fue trasladado a la localidad italiana de Asís un año después de su muerte, y actualmente se encuentra en exhibición completa junto con otras reliquias vinculadas a él en la iglesia Santa María la Mayor.

El azar quiso que los restos del pontífice que beatificó al santo millenial reposarán desde este sábado en una basílica romana con el mismo nombre.

Las sanaciones milagrosas que se le atribuyen a Acutis son las de un niño brasileño que tenía una enfermedad congénita que le afectaba el páncreas y de una estudiante universitaria costarricense en la ciudad italiana de Florencia, donde estudiaba desde 2018.