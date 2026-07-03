El libro "Aborto y Misoprostol" de UNR Editora recibió un premio internacional

El libro “Aborto y Misoprostol. Historia de una pastilla” de Natacha Mateo, publicado por UNR Editora, recibió el premio Marcel Roche. Este reconocimiento es otorgado por la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) a jóvenes autores del campo de los estudios sociales, la ciencia y la tecnología en todo el continente.

La autora recibió la distinción durante las las XVI Jornadas ESOCITE, que se llevaron a cabo del 24 al 26 de junio en Bogotá, con sede la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El premio (nombrado en honor al científico venezolano Marcel Roche) distingue libros, artículos o capítulos cuyo objeto de estudio aborde algún aspecto relevante de las relaciones "ciencia-tecnología y sociedad" en la región, ya sea desde una perspectiva teórica, empírica o combinando ambos enfoques.

Desde la Editorial UNR, celebraron “este merecido reconocimiento a una obra de gran valor académico” y felicitaron a Natacha Mateo, “así como a las trabajadoras y los trabajadores de la editorial que hicieron posible esta publicación”.

Sobre el libro “Aborto y misoprostol. Historia de una pastilla”

Cuando el misoprostol salió al mercado, en Estados Unidos durante la década de 1980, se indicó como protector gástrico, instalando como contraindicación su posible uso como una droga abortiva y, de esta forma, llegó a América Latina. Desde entonces, fueron miles de mujeres las que exploraron de qué maneras y en qué dosis el misoprostol podía interrumpir embarazos no deseados. De esas experiencias, en Argentina las mujeres construyeron saberes que fueron tomados como referencia por profesionales de la salud y colectivos feministas que, aún en contexto de clandestinidad, desconocían en la mayoría de los casos cómo indicar el misoprostol para practicar abortos seguros.

Este libro es fruto de la tesis doctoral de Mateo, que a su vez resultó ganadora de la tercera edición del Premio para tesis doctorales de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Su publicación es una iniciativa conjunta de la AAIHMEG y el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario.



Se puede conseguir en la web de la UNR Editora y en los puntos de venta.