El libro "Aborto y Misoprostol" de UNR Editora recibió un premio internacional

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Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante
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Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión
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En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
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Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios
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La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas
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Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez
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Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano
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Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales
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El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero
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Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
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"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
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Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
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Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
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Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
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Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
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El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
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El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
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Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
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Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
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La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes