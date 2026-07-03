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La Oficina de Género del Poder Judicial tuvo su primera mesa de trabajo

El objetivo es la construcción de una justicia más equitativa, inclusiva y respetuosa con perspectiva de género.

3 de julio 2026 · 09:23hs
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Oficina de Género del Poder Judicial realizó su Primer Mesa de Trabajo Institucional

Oficina de Género del Poder Judicial realizó su Primer Mesa de Trabajo Institucional

La Oficina de Género (OG) del Poder Judicial de Santa Fe llevó a cabo este miércoles su primer Mesa de Trabajo Institucional destinada a integrantes de la magistratura y del funcionariado judicial de toda la provincia.

La presentación formal se realizó en la Biblioteca de los tribunales de Rosario, estuvo a cargo de la ministra coordinadora, Margarita Zabalza quién estuvo acompañada por los ministros Daniel Erbetta, Jorge Baclini y el procurador general, Jorge Barraguirre.

La actividad fue concebida como un espacio de diálogo, reflexión e intercambio sobre las realidades que atraviesan las distintas regiones del poder judicial de Santa Fe en materia de perspectiva de género.

Género en el centro

Según informó la Oficina, el propósito central fue compartir los objetivos institucionales y avanzar en la consolidación de una red de referentes regionales comprometidas y comprometidos con la transversalización de la perspectiva de género en la planificación estratégica, los procesos internos y las decisiones del Poder Judicial.

La convocatoria estuvo dirigida especialmente a quienes fueron seleccionadas y seleccionados por su compromiso, trayectoria y aporte sostenido en esta temática.

La ministra coordinadora, Margarita Zabalza y los ministros Daniel Erbetta, Jorge Baclini y el procurador general, Jorge Barraguirre en la Oficina de género

La ministra coordinadora, Margarita Zabalza y los ministros Daniel Erbetta, Jorge Baclini y el procurador general, Jorge Barraguirre en la Oficina de género

Desde la OG se destacó que la construcción de una justicia más equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos requiere del trabajo colectivo de quienes integran el Poder Judicial.

Además de la ministra Zabalza, la Mesa de Trabajo tuvo a las referentes del área, Cecilia Superti y Mariela Machado. También participó como expostiora, la Marcela Mancini, quien brindó conceptos centrales sobre metodologías legales feministas y su uso como herramientas para transversalizar la perspectiva de género en la práctica judicial.

El encuentro reunió a integrantes de la magistratura de primera y segunda instancia y a funcionarias y funcionarios judiciales de diversos roles, con el objetivo de profundizar en metodologías legales feministas, recuperar experiencias territoriales, identificar obstáculos comunes y producir colectivamente un documento base que sirviera como insumo para futuras instancias de formación e intervención.

Participaron de la presentación el ministro Decano, Roberto Falistocco, el secretario Letrado de la Corte en Rosario, Carlos Crespo, el Sub-Director del CCJ, Fabián Trovatto junto a distintas autoridades judiciales del mapa judicial santafesino.

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