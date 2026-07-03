La Oficina de Género del Poder Judicial tuvo su primera mesa de trabajo

El objetivo es la construcción de una justicia más equitativa, inclusiva y respetuosa con perspectiva de género.

La Oficina de Género (OG) del Poder Judicial de Santa Fe llevó a cabo este miércoles su primer Mesa de Trabajo Institucional destinada a integrantes de la magistratura y del funcionariado judicial de toda la provincia.

La presentación formal se realizó en la Biblioteca de los tribunales de Rosario, estuvo a cargo de la ministra coordinadora, Margarita Zabalza quién estuvo acompañada por los ministros Daniel Erbetta , Jorge Baclini y el procurador general, Jorge Barraguirre .

La actividad fue concebida como un espacio de diálogo , reflexión e intercambio sobre las realidades que atraviesan las distintas regiones del poder judicial de Santa Fe en materia de perspectiva de género .

Según informó la Oficina, el propósito central fue compartir los objetivos institucionales y avanzar en la consolidación de una red de referentes regionales comprometidas y comprometidos con la transversalización de la perspectiva de género en la planificación estratégica, los procesos internos y las decisiones del Poder Judicial.

La convocatoria estuvo dirigida especialmente a quienes fueron seleccionadas y seleccionados por su compromiso, trayectoria y aporte sostenido en esta temática.

La ministra coordinadora, Margarita Zabalza y los ministros Daniel Erbetta, Jorge Baclini y el procurador general, Jorge Barraguirre en la Oficina de género

Desde la OG se destacó que la construcción de una justicia más equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos requiere del trabajo colectivo de quienes integran el Poder Judicial.

Además de la ministra Zabalza, la Mesa de Trabajo tuvo a las referentes del área, Cecilia Superti y Mariela Machado. También participó como expostiora, la Marcela Mancini, quien brindó conceptos centrales sobre metodologías legales feministas y su uso como herramientas para transversalizar la perspectiva de género en la práctica judicial.

El encuentro reunió a integrantes de la magistratura de primera y segunda instancia y a funcionarias y funcionarios judiciales de diversos roles, con el objetivo de profundizar en metodologías legales feministas, recuperar experiencias territoriales, identificar obstáculos comunes y producir colectivamente un documento base que sirviera como insumo para futuras instancias de formación e intervención.

Participaron de la presentación el ministro Decano, Roberto Falistocco, el secretario Letrado de la Corte en Rosario, Carlos Crespo, el Sub-Director del CCJ, Fabián Trovatto junto a distintas autoridades judiciales del mapa judicial santafesino.