El feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10, pero ¿qué pasa el lunes?

Los argentinos esperan con ansias el fin de semana largo de octubre. Pero en los días previos, se generó confusión en redes sobre el traslado de la jornada

9 de octubre 2025 · 09:51hs
Hay confusión en redes sociales sobre el feriado de octubre

Hay confusión en redes sociales sobre el feriado de octubre

Después de septiembre, un mes sin feriados, los argentinos esperan con ansias el fin de semana largo de octubre. Debido a recientes decisiones gubernamentales, este fin de semana los trabajdores podrán gozar de un día extra de descanso. Ahora bien, en redes sociales surgió la duda: ¿el feriado se traslada al viernes o al lunes?

El feriado de octubre es, en realidad, un festejo reciente. Algunas semanas atrás, con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largo, el Poder Ejecutivo habilitó la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado en el mes de octubre.

Fue en redes sociales donde comenzó a circular la información de que el feriado que corresponde al 12 de octubre se trasladaría hacia el lunes 13 de octubre, es decir que el fin de semana largo sería desde el sábado 11 al lunes 13. Ahora bien, esta información es errónea y se trata de una confusión.

>>Leer más: Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Fin de semana largo en octubre

Recientemente, el gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. De esta manera, el fin de semana largo de octubre es del viernes 10 de octubre hasta el domingo 12 de octubre. El lunes 13 de octubre no se ve afectado, será un día normal.

Este traslado de fecha fue posible después de que el gobierno emitiera un nuevo decreto semanas atrás, donde indica que los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día. Esta normativa completa a la Ley 27.399 en donde no se aclaraba qué hacer cuando un feriado nacional trasladable cae en fin de semana.

Cabe destacar que este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

-10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

-21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
