La Capital | Información General | adolescentes

El diccionario actualizado de los adolescentes: de "red flag" a "farmear aura"

Del mundo gamer a TikTok, adolescentes crean códigos propios para diferenciarse. Por qué surgen y qué dicen los lingüistas

3 de marzo 2026 · 15:26hs
Los adolescentes tienen su propio diccionario

Los adolescentes tienen su propio diccionario

“Dejá de tirar beef amigo”, “es bait, no caigas”, “tenés alto rizz”, “estás en tu prime”, “ese pibe es una red flag andante”, “te falta lore”, “está farmeando aura”. Si estas frases suenan como otro idioma, no es casualidad. Forman parte del nuevo código lingüístico que comparten adolescentes y jóvenes, un diccionario en expansión que funciona como marca de identidad generacional y, al mismo tiempo, como frontera frente al mundo adulto.

El fenómeno no es nuevo, pero sí adquiere una velocidad inédita en tiempos de redes sociales y cultura digital. Según explica Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, a Clarín, el cambio lingüístico es una constante histórica. “La lengua cambia, es una constatación. Y el léxico es el área más susceptible a incorporar palabras nuevas”, señala.

Pero no se trata solo de innovación lingüística. Hay también una dimensión identitaria. “A cierta edad existe la necesidad de diferenciarse de los adultos o de figuras de autoridad. Se crea un grupo de pertenencia que se une y se ata a la lengua”, agrega el especialista. Así, el vocabulario se convierte en contraseña: quien entiende, pertenece; quien no, queda afuera.

De los videojuegos a TikTok

El origen de muchas de estas palabras es diverso y, en gran parte, digital. El mundo gamer aporta términos como carrear (llevar adelante una partida), farmear (acumular recursos) o lore (la historia de fondo de un personaje o universo). Este último término, que en inglés antiguo significaba “conocimiento”, se popularizó en videojuegos como Minecraft y hoy saltó a otros ámbitos: ya no se habla solo del lore de un personaje ficticio, sino también del “lore” detrás de una celebridad o de un conflicto mediático.

Otras expresiones provienen de comunidades específicas, como la LGBTQ+, que popularizó términos como servir, devorar o slay para elogiar una actitud o un look. Y muchas llegan directamente desde TikTok, donde frases como “Ok mañana” o el enigmático “six seven” se viralizan sin necesidad de un significado claro.

“Six seven”, por ejemplo, fue elegida como palabra del año 2025 por Dictionary.com. No designa nada concreto: es un código que funciona, en parte, como gesto irónico o como forma de descolocar a los adultos. Ante cualquier pregunta trivial, la respuesta puede ser simplemente “six seven”. El desconcierto es parte del juego.

Aura, rizz y red flags

Si hace algunos años alguien tenía “flow”, hoy tiene “aura”. El concepto se asocia a una especie de capital simbólico invisible: prestigio, magnetismo, energía. Cuando alguien realiza una acción destacada, puede ganar “+1000 de aura”. Si repite conductas que elevan su estatus social, está “farmeando aura”.

>> Leer más: Las cuentas de Instagram para adolescentes tendrán más restricciones

En la misma línea aparecen palabras como rizz (abreviatura de carisma), prime (el mejor momento personal) o glow up (transformación positiva, generalmente física o emocional). También se popularizó red flag para describir señales de alerta en una relación.

El léxico no solo describe experiencias: las performa. Decir que alguien “carreó la fiesta” o que “sirvió face card” es una forma de construir reputación dentro del grupo.

¿Modas pasajeras o cambios duraderos?

Kalinowski advierte que la mayoría de estas palabras pertenecen al “cronolecto”, es decir, al modo de hablar propio de una edad. “Lo que suele pasar es que esas palabras se dejan de usar. No es que se incorporan al léxico general”, explica.

Son pocos los términos juveniles que logran trascender. Uno de los casos más emblemáticos en Argentina es el prefijo “re”, que pasó de ser una intensificación adolescente a convertirse en un adverbio de uso extendido en todas las edades.

>> Leer más: Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

La tecnología acelera la circulación de estas expresiones. Los reels, los shorts y los streams permiten que una palabra creada en un nicho específico se masifique en cuestión de días. Y el predominio global del inglés potencia el préstamo lingüístico constante.

Sin embargo, más allá de la velocidad y del volumen, el fenómeno responde a una lógica histórica: cada generación inventa su propio idioma. Lo que cambia es el escenario. Si antes las palabras viajaban de boca en boca en el patio del colegio, hoy lo hacen en segundos a través de una pantalla.

Noticias relacionadas
El científico jordano Omar Yaghi, uno de los ganadores del Premio Nobel de Química en 2025, logró avances que permiten convertir aire en agua.

Los avances de uno de los ganadores del Nobel de Química permiten convertir aire en agua

El cronograma de pagos de marzo de Anses se ajustará en función de los feriados

Calendario de pagos en marzo de Ansés: fechas y montos de cobro de jubilados y pensionados

En los colectivos de larga distancia, es normal que los pasajeros sientan frío. Pero hay un motivo de seguridad detrás de esta incomodidad

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

El momento en el que la adolescente está por ingresar a la escuela y el trabajo de la Policía de Mendoza para contenerla.

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?