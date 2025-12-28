La Capital | Información General | helicópteros

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Una de las aeronaves fue filmada mientras caía y giraba sin control

28 de diciembre 2025 · 18:27hs
Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey dejando una persona muerta y otra gravemente herida, según precisaron las autoridades federales el domingo.

El jefe de Policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11.25 de la mañana el domingo, y que la Policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidReport2025/status/2005330660475765179&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoR00M/status/2005329857547563280&partner=&hide_thread=false

La Administración Federal de Aviación (FAA) describió el accidente como una colisión en el aire entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

>> Leer más: Un helicóptero cayó en Palermo: cómo son y cuánto cuestan los tours turísticos de la empresa

Uno de los pilotos falleció y el otro fue trasladado a un hospital cercano con heridas que amenazan su vida. Un video de la escena mostró un helicóptero girando sin control mientras se precipitaba a tierra.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y estarán investigando el accidente, señaló Friel.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15.000 personas ubicada en el condado Atlantic, en el sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. La ciudad tiene una historia de agricultura y está situada cerca de Pine Barrens, un área silvestre forestal que abarca más de 405.000 hectáreas.

Noticias relacionadas
Milagro de Navidad en Chubut

Nacieron trigemelas idénticas en Chubut: un caso excepcional que ocurre una vez en 100 millones

Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes

Día de los Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es el origen de las bromas

Cuándo será el feriado de Carnaval

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La herramienta comenzó a habilitarse de forma gradual

WhatsApp llega con una actualización que incluye una nueva forma para hablar con los contactos

Ver comentarios

Las más leídas

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Con una infraestructura renovada y una pista lista para estrenar, se inicia una nueva etapa que promete ampliar la conectividad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Ovación
Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Policiales
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

La Ciudad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur