Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Una de las aeronaves fue filmada mientras caía y giraba sin control

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey dejando una persona muerta y otra gravemente herida, según precisaron las autoridades federales el domingo.

El jefe de Policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11.25 de la mañana el domingo, y que la Policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) describió el accidente como una colisión en el aire entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Uno de los pilotos falleció y el otro fue trasladado a un hospital cercano con heridas que amenazan su vida. Un video de la escena mostró un helicóptero girando sin control mientras se precipitaba a tierra.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y estarán investigando el accidente, señaló Friel.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15.000 personas ubicada en el condado Atlantic, en el sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. La ciudad tiene una historia de agricultura y está situada cerca de Pine Barrens, un área silvestre forestal que abarca más de 405.000 hectáreas.