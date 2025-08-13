Día del Niño: el ranking de los regalos más buscados para sorprender a los chicos

Información General
Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos
La Ciudad
Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Región
El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
POLICIALES
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
Policiales
Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"
Ovación
"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán
La Ciudad
Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
Zoom
Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Información General
El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Economía
Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía
El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Información General
Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
La Ciudad
Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
Economía
Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Información General
YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Policiales
Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
La Región
Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria