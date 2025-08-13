Día del Niño: el ranking de los regalos más buscados para sorprender a los chicos Las familias buscan sorprender a los más chicos entre clásicos de siempre y modas virales. De Labubus a bicicletas, las opciones más elegidas en el Día del Niño 13 de agosto 2025 · 13:17hs

Bloques, peluches y juegos de mesa lideran las ventas del Día del Niño, según datos de Mercado Libre.

Elegir el regalo perfecto para el Día del Niño suele ser una misión llena de preguntas: ¿clásicos o moda viral?, ¿juguetes que duren o que hagan sonreír al instante?, ¿algo para jugar en familia o para pasar horas solos? Entre la nostalgia de las infancias pasadas y la avalancha de novedades, padres, tíos y abuelos se las ingenian cada año para sorprender a los chicos.

En ese escenario, Mercado Libre detectó cuáles son los favoritos de esta temporada. El ranking de los cinco regalos más elegidos estuvo encabezado por los bloques de construcción, seguidos por los muñecos de peluche, los juegos de mesa, las consolas y accesorios gamer y las bicicletas infantiles.

Los bloques de construcción registraron una suba del 95% frente al año pasado, mientras que los peluches crecieron un 79% y los juegos de mesa un 63%.

Entre las tendencias virales, el personaje Labubu se mantuvo firme en el top cinco de búsquedas desde febrero, con más de 100 mil consultas en el último mes. También los bloques magnéticos impulsaron su categoría al primer lugar del ranking, mientras que tablets y consolas gamer ayudaron a que la categoría Tecnología mostrara incrementos previos a la fecha especial. Los cinco regalos más elegidos por los argentinos: 1. Bloques de construcción 2. Muñecos de peluche 3. Juegos de mesa 4. Consolas y accesorios gamer 5. Bicicletas infantiles