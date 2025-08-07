El gobierno estableció el Día del Niño y desplazó la denominación Día de las Infancias

Hay críticas por considerarlo un retroceso en inclusión y diversidad, pero la Cámara Argentina de la Industria del Juguete lo celebró porque "brinda claridad"

El gobierno nacional estableció oficialmente el Día del Niño en el tercer domingo de agosto, y de esa manera dejó de lado la denominación Día de las Infancias, que había sido implementada en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

El decreto 562/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó la fecha sin mencionar el Día de las Infancias y utilizando en su reemplazo la tradicional denominación Día del Niño.

El argumento del gobierno es unificar criterios y poner en valor una tradición "arraigada en nuestro país".

Distintos sectores sociales advirtieron que el cambio representa un retroceso en términos de inclusión y diversidad, aunque la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) celebró la medida como una forma de evitar confusiones institucionales y "brindar claridad" para familias y comercios.

Por medio del Decreto 562/2025, el gobierno de Javier Milei oficializó el regreso del "Día del Niño" como denominación oficial, reemplazando el término inclusivo adoptado en 2020.

A partir de ahora, la fecha quedará fijada de forma permanente para el "tercer domingo de agosto".



"El objetivo es unificar criterios en torno a la denominación de esta fecha tan significativa, que cuenta con un fuerte arraigo cultural en nuestra sociedad", afirmó el presidente de la Caij, Matías Furió.

La designación como Día de las Infancias había sido instaurada en 2020 por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para "visibilizar la pluralidad de identidades que integran la niñez, como niños y niñas trans, no binaries, con discapacidad o de pueblos originarios".

El decreto firmado por Milei y Pettovello sostiene que la celebración "promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina".

De esta manera, el Día del Niño se celebrará este año el domingo 17, en un fin de semana largo, ya que el viernes 15 fue declarado día no laborable con fines turísticos.