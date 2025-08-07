El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Este domingo Córdoba, entre Oroño y Paraguay, se transformará en un espacio de juegos, actividades culturales, desayunos al aire libre y propuestas para toda la familia

La ciudad celebrará el Día del Niño en uno de los paseos comerciales más emblemáticos del centro de Rosario. Este domingo 10 de agosto, de 9 a 12, se desarrollará una jornada especial en el Paseo del Siglo con peatonalización de calle Córdoba, entre Paraguay y Oroño , con activaciones comerciales, feria, juegos y actividades culturales para grandes y chicos.

Entre las actividades más destacadas, la Municipalidad llevará adelante un recorrido guiado gratuito para conocer la historia del Paseo del Siglo , sus mansiones y familias tradicionales en los orígenes de una ciudad en plena expansión. El punto de encuentro será en Córdoba y Corrientes a las 10:30, aunque habrá cupos limitados.

El Museo de la Memoria también se encontrará abierto de 10 a 18 con visitas guiadas. Otra de las atracciones importantes será la presencia de los Cosplay de la CrackBangBoom , para que los más chicos (y no tanto) se encuentren con sus personajes favoritos.

Comunidad

Guillermina Ygelman, gerenta del Shopping del Siglo, valoró la actividad: "El Día de las Infancias es una linda excusa para volver a encontrarnos como comunidad. Además de impulsar la economía local, esta jornada muestra lo que pasa cuando el sector público y los comercios de la zona trabajan en conjunto, generando un espacio para disfrutar en familia”, declaró.

En la Plaza San Martín se instalará una feria de la Economía Social con emprendedores locales. La promoción de estos espacios fortalece y diversifica las fuentes de trabajo, fomenta la inclusión y la equidad, permite la participación de mujeres, jóvenes y sectores históricamente excluidos y aumenta la resiliencia económica de la ciudad, además de promover la innovación y la identidad cultural.

En la misma plaza, sobre Córdoba, la compañía Pipí Cucú presentará a partir de las 11 am la obra “Guiso de Champiñones con Batata”, un espectáculo de malabares y humor.

Juegos

Además, habrá un circuito para andar en bicicleta y múltiples espacios de juegos. La propuesta también incluirá desayunos al aire libre, golosinas y distintas acciones impulsadas por los comercios de la zona. Para los más grandes, en Italia al 800 habrá un número de jazz.

Por el tramo peatonalizado (Córdoba entre Oroño y Paraguay) el colectivo teatral Buzón Escénico realizará una performance ambulante. Mientras que en la puerta del Shopping del Siglo y en la esquina de Córdoba y Corrientes se instalarán espectáculos circenses. También se desarrollará un taller lúdico de circo para niños, que aprenderán jugando.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Rosario junto al paseo comercial, busca potenciar la actividad comercial y turística del centro rosarino, promoviendo el disfrute de la ciudad en comunidad.