La Capital | El Mundo | actualidad
1 de diciembre 2025 · 12:50hs
Personas caminan por una carretera en un pueblo afectado por una inundación repentina en Batang Toru, Sumatra del Norte, Indonesia, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

En esta fotografía proporcionada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, el personal de los servicios de emergencia trabaja tras un ataque con misiles rusos en Dnipro, Ucrania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Niños posan junto a misiles en exhibición después del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Personas se toman selfis junto a miembros de una asociación histórica que visten uniformes militares antiguos bajo el Arco del Triunfo al final del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

El presidente francés, Emmanuel Macron (derecha), su esposa, Brigitte Macron (izquierda), y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (centro), esperan la llegada de la esposa de Zelenskyy, Olena Zelenska, al Palacio del Elíseo, en París, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)

El Papa León XIV es recibido a su llegada para reunirse con obispos, sacerdotes, personas consagradas y agentes pastorales en la basílica católica de Harissa, Líbano, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hussein Malla)

Militantes de Hamás buscan los restos de rehenes en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Personal de seguridad libanés se despliega en el tejado del Monasterio de San Marón antes de la llegada del Papa León XIV a Annaya, Líbano, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hassan Ammar)

El papamóvil que transporta al Papa León XIV llega al Monasterio de San Marón en Annaya, Líbano, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hassan Ammar)

El Príncipe de Gales se reúne con empleados en una fábrica de equipos de semiconductores recién inaugurada, Newport, Reino Unido. Fotografía: Matthew Horwood/PA

Un relámpago se asoma al horizonte cuando un jumbo jet despega de la costa mediterránea, Niza, Francia. Fotografía: Valéry Hache/AFP/Getty Images

Partidarios de Luigi Mangione frente al tribunal penal de Manhattan, antes de su vista previa al juicio. Mangione está acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el pasado diciembre, Nueva York, EE. UU.. Fotografía: Mike Segar/Reuters

El Papa León XIV saluda a los fieles el segundo día de su primer viaje al extranjero como pontífice, Harissa, Líbano. Fotografía: Simone Risoluti/Vatican Pool/Getty Images

Los presidentes de Ucrania y Francia, Volodymyr Zelenskyy y Emmanuel Macron, se reúnen en el palacio del Elíseo, París, Francia. Fotografía: Eliot Blondet -Pool/SIPA/Shutterstock

Militares rumanos en formación antes del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Policías en una excavadora durante una operación para derribar barricadas instaladas por bandas de narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

