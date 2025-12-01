Ovación Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

La Ciudad Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

La Ciudad El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Información General Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Policiales Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

La Ciudad Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

La Ciudad Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Información General Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Ovación Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Por Juan Iturrez Ovación Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Información General Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Información General Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

Economía El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Ovación Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Por Leandro Garbossa Ovación Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Policiales Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

La Ciudad Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

La Ciudad Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre