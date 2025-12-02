LA REGION Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Por Morena Pardo Zoom Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Carina Bazzoni La Ciudad Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

La Ciudad Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

La Ciudad El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

POLITICA Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Información general Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La Región La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Por Carlos Durhand Ovación En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

La Ciudad Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

POLICIALES Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Información General Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Salud Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

La Ciudad El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Policiales Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

POLICIALES Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Policiales Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Cultura Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Ovación Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi