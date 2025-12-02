El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

el dia01
La cantante Jessie J sorprende a los viajeros con una actuación en la estación de tren de St. Pancras, en el centro de Londres, el martes 2 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

el dia03
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, es recibido por el primer ministro irlandés, Micheal Martin, a su llegada a los edificios gubernamentales en Dublín, Irlanda, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

el dia05
Un manifestante sostiene una pancarta con la leyenda

el dia06
Vista aérea de un edificio dañado de la Universidad Técnica Nacional en Pokrovsk, ciudad de la región de Donetsk, Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

el dia07
Manifestantes se enfrentan a la policía en la autopista 101, cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles, el 8 de junio de 2025, tras una redada de inmigración la noche anterior. (Foto AP/Jae C. Hong, Archivo)

el dia08
El candidato demócrata Zohran Mamdani (izquierda) saluda a sus simpatizantes a su llegada para participar en un debate por la alcaldía, el 16 de octubre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis, archivo)

el dia09
Una madre llora ante el ataúd de su hijo y soldado, Yukhym Agafontsev, de 22 años, muerto en un combate contra las tropas rusas, durante una ceremonia de despedida en Kiev, Ucrania, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dan Bashakov)

el dia10
Los fieles asisten a una misa oficiada por el papa León XIV en el paseo marítimo de Beirut, Líbano, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bilal Hussein)

el dia11
Agricultores de la tribu Khasi limpian arroz cosechado en un campo a lo largo de la frontera entre Assam y Meghalaya, en las afueras de Guwahati, India, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Anupam Nath)

el dia12
Una niña corre junto a cruces en un monumento improvisado en honor a las víctimas de las inundaciones, el 13 de julio de 2025, en Kerrville, Texas. (Foto AP/Eric Gay, Archivo)

el dia13
Un niño vestido como el papa, y otros como sus protectores, los Guardias Suizos, se reúnen el día en que el Papa León XIV visita el hospital psiquiátrico De La Croix durante su primer viaje apostólico, Jal el-Dib, Líbano. Fotografía: Yara Nardi/Reuters

el dia14
Los bomberos luchan contra un incendio en el almacén de una empresa que procesa madera y otros materiales de desecho para producir combustible sólido y generar electricidad, Seogwipo, Corea del Sur. Fotografía: Yonhap/EPA

el dia15
Una tormenta de polvo atraviesa el desierto de Tanami en el Territorio del Norte, Tanami, Australia. Fotografía: Lachlan Marchant / Severe Weather Australia

el dia04
Personas sostienen una pancarta con la leyenda

Militares rumanos en formación antes del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Policías en una excavadora durante una operación para derribar barricadas instaladas por bandas de narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

El día en imágenes alrededor del mundo

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

El día en imágenes alrededor del mundo

condenaron al expresidente de peru pedro castillo a 11 anos de prision

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

peru: el expresidente martin vizcarra fue condenado a 14 anos por corrupcion

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

