Lionel Messi va por el título de la MLS: dónde ver la final de Inter Miami

El astro rosarino enfrentará a Vancouver Whitecaps de Canadá en el duelo decisivo para quedarse con el trofeo de la liga de Estados Unidos

Lionel Messi e Inter Miami se preparan para la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

Lionel Messi jugará otra final este sábado con Inter Miami , en esta oportunidad su primera de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos . El astro rosarino generó una revolución en la liga y enfrentará a Vancouver Whitecaps de Canadá para quedarse con el título por primera vez, en búsqueda de seguir sumando campeonatos a su colección.

El equipo de Javier Mascherano fue campeón de la Conferencia Este y chocarán ante el ganador del Oeste. Los de Florida serán locales en el Chase Stadium, pero no tendrán una tarea fácil ante el equipo del alemán Thomas Müller , uno de los históricos rivales de Messi a lo largo de su carrera.

El rosarino llega a esta final en medio de una gran temporada, en la que fue la figura del equipo con 35 goles y 21 asistencias en solamente 23 partidos que jugó. Además, tendrá la oportunidad de levantar su cuarto trofeo con Inter Miami desde su llegada, después de haberse quedado con la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y la Conferencia Este 2025 de la MLS.

Por otro lado, este encuentro tendrá gran carga emotiva para las Garzas, ya que también será el último partido profesional de dos leyendas del fútbol como Sergio Busquets y Jordi Alba .

Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Lionel Messi fueron claves para Inter Miami en los playoffs.

>> Leer más: Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

“Sería muy bonito para mí, para ellos, para todos, ¿no? Ojalá terminen sus carreras con un título y de la mejor manera posible”, expresó Messi en diálogo con el sitio web oficial de la MLS.

Al respecto, el capitán de la selección argentina agregó: “Sería un muy bonito recuerdo. Añadir uno más, retirarse con buen sabor de boca y despedirse de Estados Unidos con un título sería algo muy especial”.

Dónde ver la final de Inter Miami de la MLS

El partido definitorio entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps se disputará en el Chase Stadium a partir de las 16.30 (hora en Argentina) con la transmisión a través de TNT y Apple TV.