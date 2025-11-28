El día en imágenes alrededor del mundo

28 de noviembre 2025
Un trabajador de Defensa Civil Siria revisa un vehículo blindado destruido durante una incursión de las fuerzas israelíes en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el viernes 28 de noviembre de 2025. (SANA vía AP)

Militares portan los ataúdes de sus compañeros Myroslava Kopcha y Artur Vilchynski, caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania, durante un funeral en la Catedral de San Miguel en Kiev, Ucrania, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

El papa León XIV y el patriarca ecuménico Bartolomé I (derecha) dirigen un servicio ecuménico de oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica de San Neófito, en Iznik, Turquía, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

Compradores del Black Friday hacen fila para entrar a la tienda insignia de Macy's el viernes 28 de noviembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Mujeres caminan junto a personas que compran en un mercado en Bisáu, Guinea-Bissau, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Darcicio Barbosa)

Rescatistas buscan víctimas en una aldea afectada por las inundaciones en Malalak, Sumatra Occidental, Indonesia, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nazar Chaniago)

Los visitantes toman fotografías en el set de rodaje de Bahubali en Ramoji Film City, en Hyderabad, India, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)

Un artista disfrazado como el dios mono hindú Hanuman hace un gesto durante un evento cultural, Hyderabad, India. Fotografía: Noah Seelam/AFP/Getty Images

El grupo tradicional de música y danza Ngueweul Rythme ofrece un espectáculo de fuego acompañado por los instrumentos de percusión únicos del país, Dakar, Senegal. Fotografía: Anadolu/Getty Images

Palestinos caminan entre escombros en el barrio de Zeitoun, Ciudad de Gaza, Palestina. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

La aurora boreal reflejada en el río Ölfusá, Selfoss, Islandia. Fotografía: Owen Humphreys/PA

Una casa inundada de barro en una aldea afectada por inundaciones en la zona de Meureudu, Pidie Jaya. Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón tropical Senyar han causado al menos la muerte de 72 personas en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia. Fotografía: Hotli Simanjuntak/EPA

Policías en una excavadora durante una operación para derribar barricadas instaladas por bandas de narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, el viernes 28 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

