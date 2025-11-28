Una casa inundada de barro en una aldea afectada por inundaciones en la zona de Meureudu, Pidie Jaya. Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón tropical Senyar han causado al menos la muerte de 72 personas en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia. Fotografía: Hotli Simanjuntak/EPA