El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
27 de noviembre 2025 · 13:30hs
el dia01
El papa León XIV llega al Mausoleo de Ataturk en Ankara, Turquía, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

El papa León XIV llega al Mausoleo de Ataturk en Ankara, Turquía, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

el dia02
El equipo de Alemania en acción durante el Campeonato Europeo de Curling de 2025 en Lohja, Finlandia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva vía AP)

El equipo de Alemania en acción durante el Campeonato Europeo de Curling de 2025 en Lohja, Finlandia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva vía AP)

el dia03
Una mujer practica esquí de fondo tras una nevada en Praga, República Checa, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Petr David Josek)

Una mujer practica esquí de fondo tras una nevada en Praga, República Checa, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Petr David Josek)

el dia04
El piloto español de Williams, Carlos Sainz, llega en bicicleta al Circuito Internacional de Lusail antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar, en Lusail, Qatar, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Altaf Qadri)

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, llega en bicicleta al Circuito Internacional de Lusail antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar, en Lusail, Qatar, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Altaf Qadri)

el dia05
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con miembros del ejército tras presentar el nuevo servicio militar nacional en la base militar de Varces, en los Alpes franceses, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla, Pool)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con miembros del ejército tras presentar el nuevo servicio militar nacional en la base militar de Varces, en los Alpes franceses, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla, Pool)

el dia06
Rescatistas colocan los cuerpos de las víctimas de las inundaciones en bolsas para cadáveres en Malalak, Sumatra Occidental, Indonesia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ade Yuandha)

Rescatistas colocan los cuerpos de las víctimas de las inundaciones en bolsas para cadáveres en Malalak, Sumatra Occidental, Indonesia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ade Yuandha)

el dia07
El Huevo de Invierno de Fabergé se exhibe en las salas de subastas de Christie's en Londres el jueves 27 de noviembre de 2025. Se espera que se venda por más de 20 millones de libras esterlinas cuando se subaste el 2 de diciembre. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

El Huevo de Invierno de Fabergé se exhibe en las salas de subastas de Christie's en Londres el jueves 27 de noviembre de 2025. Se espera que se venda por más de 20 millones de libras esterlinas cuando se subaste el 2 de diciembre. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia08
La gente camina a través del agua en una calle inundada en Medan, Sumatra del Norte, Indonesia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

La gente camina a través del agua en una calle inundada en Medan, Sumatra del Norte, Indonesia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

el dia09
Taller de Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527-1593). Las Cuatro Estaciones se exhibirá en las salas de subastas de Christie's en Londres el jueves 27 de noviembre de 2025. Se espera que se venda por entre 800.000 y 1.200.000 libras esterlinas cuando se subaste el 2 de diciembre. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Taller de Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527-1593). Las Cuatro Estaciones se exhibirá en las salas de subastas de Christie's en Londres el jueves 27 de noviembre de 2025. Se espera que se venda por entre 800.000 y 1.200.000 libras esterlinas cuando se subaste el 2 de diciembre. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia10
Una mujer libanesa de ascendencia armenia reza junto a los restos de personas asesinadas por los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial en 1915, dentro del Patriarcado Armenio en Antelias, al norte de Beirut, Líbano, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bilal Hussein)

Una mujer libanesa de ascendencia armenia reza junto a los restos de personas asesinadas por los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial en 1915, dentro del Patriarcado Armenio en Antelias, al norte de Beirut, Líbano, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Bilal Hussein)

el dia11
Musulmanes rezan en la mezquita azul, de la era otomana del sultán Ahmed en Estambul, Turquía, el viernes, 21 de noviembre de 2025, antes de la visita del papa León XIV a Turquía. (AP Foto/Francisco Seco)

Musulmanes rezan en la mezquita azul, de la era otomana del sultán Ahmed en Estambul, Turquía, el viernes, 21 de noviembre de 2025, antes de la visita del papa León XIV a Turquía. (AP Foto/Francisco Seco)

el dia12
Residentes inspeccionan un vehículo destruido tras una redada del ejército israelí que dejó un palestino muerto, en la ciudad cisjordana de Qabatiya, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

Residentes inspeccionan un vehículo destruido tras una redada del ejército israelí que dejó un palestino muerto, en la ciudad cisjordana de Qabatiya, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

el dia13
La carroza de Tom Turkey recorre Central Park West para dar inicio al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

La carroza de Tom Turkey recorre Central Park West para dar inicio al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

el dia14
El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

El globo Buzz Lightyear flota por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

Personas pasan en bicicleta junto a carteles de proyectos residenciales que anuncian los próximos eventos deportivos, en vísperas de la Asamblea General de Deportes de la Commonwealth en Glasgow para la aprobación formal de la ciudad anfitriona, en Ahmedabad, India, el martes 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

El día en imágenes alrededor del mundo

Los arqueólogos húngaros Gabriella Fenyes y Gergely Kostyal examinan el cráneo de una mujer de la época romana tras el hallazgo de sus restos el miércoles 19 de noviembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto AP/Bela Szandelszky)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Los rescatistas evacuan a una anciana después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un misil ruso en Járkov, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

El día en imágenes alrededor del mundo

Un hombre guía a una novilla Limousin durante una protesta de agricultores en Westminster, Londres, el martes 18 de noviembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

peru: el expresidente martin vizcarra fue condenado a 14 anos por corrupcion

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

bolsonaro dijo que abrio su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Ver comentarios

El boom del "descuento en efectivo" en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

La modalidad, que nació en locales de indumentaria, hoy abarca verdulerías, panaderías, farmacias, gimnasios y hasta consultas médicas con rebajas del 10 al 20%. El trasfondo: necesidad de cash, costos financieros y evasión fiscal.

El boom del descuento en efectivo en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

Por Isabella Di Pollina
Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Ofrecen lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo
Economía

"Ofrecen lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Lo más importante
El boom del descuento en efectivo en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

El boom del "descuento en efectivo" en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Ofrecen lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

"Ofrecen lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

Ovación
Holan dijo que la campaña de Central molesta y que el club nunca pidió que lo declararan campeón
OVACIÓN

Holan dijo que la campaña de Central molesta y que el club nunca pidió que lo declararan campeón

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

El campeón de la Fórmula 1 puede conocerse en Qatar: qué necesita Norris para ganar el título

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos