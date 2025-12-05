Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios de este programa de Anses en diciembre

En esta nota, el monto y fecha de cobro del programa social antes conocido como Potenciar Trabajo. Cómo consultar si se recibe este beneficio

El programa social Volver al Trabajo , antes conocido como Potenciar Trabajo, está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades en el marco laboral. Anses , organismo estatal que gestiona esta prestación, confirmó el monto de esta asignación y la fecha a cobrar.

En cuanto al importe a cobrar, el monto no recibió variaciones, a pesar del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil . La asignación de Volver al Trabajo se mantiene en $78.000. Vale recordar que es una prestación que tiene una duración de 24 meses.

Sobre la fecha de cobro, desde la entidad nacional aseguraron que el importe del Volver al Trabajo se depositará en la cuenta de los beneficiarios este viernes 5 de diciembre. Este mismo día se cobrará también el programa Acompañamiento Social , que también queda en $78.000 para diciembre de 2025.

Por otro lado, desde el ministerio de Capital Humano comunicaron que los beneficiarios de este programa no recibirán un bono por navidad, ni tampoco aguinaldo, importe que sí percibirán los jubilados.

Quiénes cobran Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en noviembre 2024

El programa Volver al Trabajo está orientado a titulares del exPotenciar Trabajo. Los beneficiarios deben entre 18 y 49 años de edad. Es un programa que tiene una duración de 24, que incluye actividades de formación laboral y prácticas formativas en ambientes de trabajo.

En cuanto al programa Acompañamiento Social, este programa está destinado a mejorar las condiciones de las familias. Para acceder a este programa se debe ser beneficiarios del exPotenciar Trabajo y tener más de 50 años o ser madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

Cómo consultar si se cobra Volver al Trabajo

Para confirmar si se cobra el programa Volver al Trabajo, el trámite es rápido y fácil. Hay que seguir los siguientes pasos:

Acceder a Mi Argentina o a Mi ANSES.

Ingresar el número de CUIL.

Escribir la Clave de Seguridad Social.

Dirigirse a la sección “Mis cobros”.

Revisar las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo. / La Nación

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

El programa Volver al Trabajo es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, se pueden cobrar ambas asignaciones estatales al mismo tiempo. Durante el mes de diciembre, la AUH recibió un aumento del 2,3%.

De esta manera, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, ascendió $238.522,43 en el mes diciembre.