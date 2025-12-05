La Capital | Información General | trabajo

Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios de este programa de Anses en diciembre

En esta nota, el monto y fecha de cobro del programa social antes conocido como Potenciar Trabajo. Cómo consultar si se recibe este beneficio

5 de diciembre 2025 · 12:13hs
Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo de Anses

Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo de Anses

El programa social Volver al Trabajo, antes conocido como Potenciar Trabajo, está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades en el marco laboral. Anses, organismo estatal que gestiona esta prestación, confirmó el monto de esta asignación y la fecha a cobrar.

En cuanto al importe a cobrar, el monto no recibió variaciones, a pesar del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La asignación de Volver al Trabajo se mantiene en $78.000. Vale recordar que es una prestación que tiene una duración de 24 meses.

Sobre la fecha de cobro, desde la entidad nacional aseguraron que el importe del Volver al Trabajo se depositará en la cuenta de los beneficiarios este viernes 5 de diciembre. Este mismo día se cobrará también el programa Acompañamiento Social, que también queda en $78.000 para diciembre de 2025.

>> Leer más: Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Por otro lado, desde el ministerio de Capital Humano comunicaron que los beneficiarios de este programa no recibirán un bono por navidad, ni tampoco aguinaldo, importe que sí percibirán los jubilados.

Quiénes cobran Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en noviembre 2024

El programa Volver al Trabajo está orientado a titulares del exPotenciar Trabajo. Los beneficiarios deben entre 18 y 49 años de edad. Es un programa que tiene una duración de 24, que incluye actividades de formación laboral y prácticas formativas en ambientes de trabajo.

En cuanto al programa Acompañamiento Social, este programa está destinado a mejorar las condiciones de las familias. Para acceder a este programa se debe ser beneficiarios del exPotenciar Trabajo y tener más de 50 años o ser madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

Cómo consultar si se cobra Volver al Trabajo

Para confirmar si se cobra el programa Volver al Trabajo, el trámite es rápido y fácil. Hay que seguir los siguientes pasos:

  • Acceder a Mi Argentina o a Mi ANSES.
  • Ingresar el número de CUIL.
  • Escribir la Clave de Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección “Mis cobros”.
  • Revisar las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo. / La Nación

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

El programa Volver al Trabajo es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, se pueden cobrar ambas asignaciones estatales al mismo tiempo. Durante el mes de diciembre, la AUH recibió un aumento del 2,3%.

De esta manera, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, ascendió $238.522,43 en el mes diciembre.

Noticias relacionadas
El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani.

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

Roald Coco Báscolo, el hombre elegido por Maximiliano Pullaro para estar al frente del Ministerio de Trabajo a partir del 10 de diciembre.

Ley tributaria: Báscolo aseguró que la iniciativa en Santa Fe "es disruptiva a nivel nacional"

El gerente general de la SRT, Fernando Pérez, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, durante la firma del convenio.

El gobierno provincial avanza en la conformación del cuerpo médico de peritos especializados

La provincia advierte por una aceite de oliva que representa un riesgo para la salud

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Ver comentarios

Las más leídas

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Lo último

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Lewandowski: La infraestructura para la producción no puede esperar

Lewandowski: "La infraestructura para la producción no puede esperar"

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El fuego destruyó parte del galpón utilizado para compostaje, aunque no afectó otros servicios del predio municipal de la zona oeste

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ovación
Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: No puedo creer que lo compares

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

Lionel Scaloni: No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

Policiales
Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

La Ciudad
Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores
Información General

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario