Galletitas con chips de chocolate: una receta infalible y deliciosa Ideales para acompañar juntadas y llevar a cualquier reunión, las galletitas con chips de chocolate son un clásico. Cuáles son los trucos para que salgan perfectas 25 de septiembre 2026 · 19:46hs

Las galletitas con chips de chocolate son clásicas e infalibles

Las galletitas con chips de chocolate son la imagen más clásica que aparece en la cabeza cuando se piensa en galletitas. Crujientes por fuera pero suaves por dentro, prometen enamorar a cualquier amante de lo dulce. Y si bien es probable encontrar distintas versiones de ellas en las cafeterías, no hay nada como hacerlas en casa y probar algunos trucos para que salgan mejor que las compradas.

Estas galletitas son ideales para acompañar juntadas y llevar a cualquier reunión, ya que lo más probable es que nadie pueda resistirse a su sabor. Aunque la masa es importante, el gran toque lo dan los chips de chocolate, que se derriten ligeramente y le dan un sabor especial a cada bocado.

Estos se consiguen en dietéticas, reposterías y hasta supermercados. Existen de chocolate amargo, semiamargo y hasta blanco. Para la receta más clásica e infalible, se recomienda utilizar los chips semiamargos.

Consejos para hacer las mejores galletitas con chips de chocolate Paulina Cocina comparte algunos trucos para que la receta de galletitas salga increíble: El truco del reposo de la masa . Refrigerar la masa entre 30 minutos y 24 horas antes de hornear tiene dos efectos: permite que los ingredientes se integren mejor y evita que las galletitas se aplanen demasiado en el horno. No es obligatorio, pero mejora notablemente el resultado. Si hay tiempo, vale la pena.

. Refrigerar la masa entre 30 minutos y 24 horas antes de hornear tiene dos efectos: permite que los ingredientes se integren mejor y evita que las galletitas se aplanen demasiado en el horno. No es obligatorio, pero mejora notablemente el resultado. Si hay tiempo, vale la pena. El horno a temperatura correcta. Entre 175°C y 180°C es el rango ideal. A una temperatura más alta, los bordes se doran demasiado antes de que el centro esté listo. A temperatura más baja, quedan sin dorar y sin textura.

Entre 175°C y 180°C es el rango ideal. A una temperatura más alta, los bordes se doran demasiado antes de que el centro esté listo. A temperatura más baja, quedan sin dorar y sin textura. Sacarlas cuando el centro parece aún blando. Las galletitas con chips de chocolate terminan de cocinarse con el calor residual de la bandeja. Si se sacan cuando parecen perfectamente hechas, al enfriarse quedan duras. El truco es retirarlas del horno cuando los bordes están dorados pero el centro todavía se ve ligeramente suave.

Las galletitas con chips de chocolate terminan de cocinarse con el calor residual de la bandeja. Si se sacan cuando parecen perfectamente hechas, al enfriarse quedan duras. El truco es retirarlas del horno cuando los bordes están dorados pero el centro todavía se ve ligeramente suave. Dejarlas enfriar en la bandeja. Al menos 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Este paso evita que se rompan y permite que la textura se asiente correctamente.

Al menos 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Este paso evita que se rompan y permite que la textura se asiente correctamente. Un toque de sal en escamas. Espolvorear una pizca de sal gruesa o en escamas sobre las galletitas antes de hornearlas realza el sabor del chocolate y equilibra el dulzor. Es el truco de las pastelerías profesionales que más sorprende a quienes lo prueban por primera vez. Ingredientes Para alrededor de 20 galletitas se necesitan: 200 g de harina leudante (o común, con 1 cucharadita de polvo de hornear)

100 g de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente

80 g de azúcar negra (o mascabo)

40 g de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

150 g de chips de chocolate (chispas de chocolate)

1 pizca de sal >> Leer más: Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida Cómo hacer galletitas con chips de chocolate Paulina Cocina comparte su paso a paso: Precalentar el horno a 180 °C. Si se va a dejar la masa refrigerándose, precalentar el horno después. Batir la manteca con los dos azúcares hasta obtener una mezcla cremosa y de color claro. No sobrebatir. Agregar el huevo y el extracto de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar la harina y la sal en dos partes, mezclando con espátula hasta que no queden restos de harina visible. No trabajar de más la masa. Incorporar los chips de chocolate (chispas de chocolate) con movimientos envolventes. Opcionalmente, cubrir la masa con papel film y refrigerar 30 minutos aprox. Forrar una bandeja de horno con papel vegetal (papel manteca). Formar bolitas de masa del tamaño de una cucharada grande y colocarlas bien separadas entre sí ya que se expanden al hornear. Hornear 10-12 minutos o hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún esté ligeramente blandito. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos en la bandeja antes de pasar a una rejilla. Para guardarlas, conservarlas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 7 días. Es importante que esté bien cerrado para que no se humedezcan.