La Capital | Información General | galletitas

Galletitas con chips de chocolate: una receta infalible y deliciosa

Ideales para acompañar juntadas y llevar a cualquier reunión, las galletitas con chips de chocolate son un clásico. Cuáles son los trucos para que salgan perfectas

25 de septiembre 2026 · 19:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las galletitas con chips de chocolate son clásicas e infalibles

Las galletitas con chips de chocolate son clásicas e infalibles

Las galletitas con chips de chocolate son la imagen más clásica que aparece en la cabeza cuando se piensa en galletitas. Crujientes por fuera pero suaves por dentro, prometen enamorar a cualquier amante de lo dulce. Y si bien es probable encontrar distintas versiones de ellas en las cafeterías, no hay nada como hacerlas en casa y probar algunos trucos para que salgan mejor que las compradas.

Estas galletitas son ideales para acompañar juntadas y llevar a cualquier reunión, ya que lo más probable es que nadie pueda resistirse a su sabor. Aunque la masa es importante, el gran toque lo dan los chips de chocolate, que se derriten ligeramente y le dan un sabor especial a cada bocado.

Estos se consiguen en dietéticas, reposterías y hasta supermercados. Existen de chocolate amargo, semiamargo y hasta blanco. Para la receta más clásica e infalible, se recomienda utilizar los chips semiamargos.

>> Leer más: Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Consejos para hacer las mejores galletitas con chips de chocolate

Paulina Cocina comparte algunos trucos para que la receta de galletitas salga increíble:

  • El truco del reposo de la masa. Refrigerar la masa entre 30 minutos y 24 horas antes de hornear tiene dos efectos: permite que los ingredientes se integren mejor y evita que las galletitas se aplanen demasiado en el horno. No es obligatorio, pero mejora notablemente el resultado. Si hay tiempo, vale la pena.
  • El horno a temperatura correcta. Entre 175°C y 180°C es el rango ideal. A una temperatura más alta, los bordes se doran demasiado antes de que el centro esté listo. A temperatura más baja, quedan sin dorar y sin textura.
  • Sacarlas cuando el centro parece aún blando. Las galletitas con chips de chocolate terminan de cocinarse con el calor residual de la bandeja. Si se sacan cuando parecen perfectamente hechas, al enfriarse quedan duras. El truco es retirarlas del horno cuando los bordes están dorados pero el centro todavía se ve ligeramente suave.
  • Dejarlas enfriar en la bandeja. Al menos 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Este paso evita que se rompan y permite que la textura se asiente correctamente.
  • Un toque de sal en escamas. Espolvorear una pizca de sal gruesa o en escamas sobre las galletitas antes de hornearlas realza el sabor del chocolate y equilibra el dulzor. Es el truco de las pastelerías profesionales que más sorprende a quienes lo prueban por primera vez.

Ingredientes

Para alrededor de 20 galletitas se necesitan:

  • 200 g de harina leudante (o común, con 1 cucharadita de polvo de hornear)
  • 100 g de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente
  • 80 g de azúcar negra (o mascabo)
  • 40 g de azúcar blanca
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 150 g de chips de chocolate (chispas de chocolate)
  • 1 pizca de sal

>> Leer más: Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida

Cómo hacer galletitas con chips de chocolate

Paulina Cocina comparte su paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Si se va a dejar la masa refrigerándose, precalentar el horno después.
  2. Batir la manteca con los dos azúcares hasta obtener una mezcla cremosa y de color claro. No sobrebatir.
  3. Agregar el huevo y el extracto de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar la harina y la sal en dos partes, mezclando con espátula hasta que no queden restos de harina visible. No trabajar de más la masa.
  5. Incorporar los chips de chocolate (chispas de chocolate) con movimientos envolventes.
  6. Opcionalmente, cubrir la masa con papel film y refrigerar 30 minutos aprox.
  7. Forrar una bandeja de horno con papel vegetal (papel manteca). Formar bolitas de masa del tamaño de una cucharada grande y colocarlas bien separadas entre sí ya que se expanden al hornear.
  8. Hornear 10-12 minutos o hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún esté ligeramente blandito.
  9. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos en la bandeja antes de pasar a una rejilla.

Para guardarlas, conservarlas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 7 días. Es importante que esté bien cerrado para que no se humedezcan.

Noticias relacionadas
WhatsApp permite ocultar chats con códigos para mantener la privacidad

Cómo ocultar chats con códigos en WhatsApp

La Virgen María del Rosario de San Nicolás en la procesión de los fieles

Miles de fieles colmaron San Nicolás para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario

Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial, dependiendo del tipo de trámite que deban realizar

Cómo conseguir un turno para atenderse en Ansés

tras el posteo antisemita, la jugadora de padel se disculpo: lamento el dano

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Ver comentarios

Las más leídas

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Lo último

Con la rosarina Giovannini, el tenis ofreció su oro en el doble femenino

Con la rosarina Giovannini, el tenis ofreció su oro en el doble femenino

El oro del waterpolo se define entre Argentina y Brasil

El oro del waterpolo se define entre Argentina y Brasil

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

El gremio de Rosario anunció una medida en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba para la semana que viene. La federación nacional aún no definió
Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

La vida de un ex-Renato Cesarini tras ganar un reality y una prueba frustrada en el Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini tras ganar un reality y una prueba frustrada en el Madrid

Ovación
Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Argentina y Paraguay jugaron una final tensa, con un Coloso repleto y el oro que fue para los guaraníes

Argentina y Paraguay jugaron una final tensa, con un Coloso repleto y el oro que fue para los guaraníes

Policiales
Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario
Policiales

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest
Policiales

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Lacunza: Hay un electorado huérfano en busca de un liderazgo

Por Mariano D'Arrigo
Política

Lacunza: "Hay un electorado huérfano en busca de un liderazgo"

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central
Ovación

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
Agro

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central