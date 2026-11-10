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Recetas Electrónicas de Pami: cómo funciona el sistema y cómo ingresar

Las Recetas Electrónicas agilizan la prescripción y dispensa de medicamentos para los afiliados a Pami. Cómo funciona el sistema y cómo ingresar en él

10 de noviembre 2026 · 15:26hs
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Las Recetas Electrónicas de Pami permiten acceder a los medicamentos de forma sencilla

Las Recetas Electrónicas de Pami permiten acceder a los medicamentos de forma sencilla

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca agilizar y facilitar los procesos que deben llevar a cabo sus afiliados para recibir servicios. Hace tiempo está vigente el Sistema de Recetas Electrónicas de Pami y es preciso comprender el método de ingreso para adaptarse a su uso.

La Receta Electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Además, la receta electrónica incluye los descuentos aplicables y los montos finales en pesos que paga el afiliado, con precios actualizados, altas y bajas de medicamentos en línea. En adición, permite crear recetas secuenciales con fecha posdatada y validez de hasta 3 meses, entre otras ventajas.

Desde la página web oficial de Pami (o directamente desde “prestadores.pami.org.ar/receta-electronica.php'') se puede acceder al sistema y se deben seguir una serie de pasos. Los términos y condiciones están disponibles en la página web.

>>Leer más: Medicamentos gratis de Pami: quiénes pueden acceder en noviembre

Pasos para ingresar al Sistema de Recetas Electrónicas de Pami

En la página oficial de Pami se detallan los pasos de ingreso al sistema y se ofrecen tutoriales en formato video o documento PDF acerca de cuestiones relacionadas a las recetas como la forma de buscarlas, de generarlas, etc.

Paso 1 - Solicitar el usuario del Sistema Interactivo de Información

Antes de comenzar a utilizar la Receta Electrónica, el afiliado debe tener un usuario en el Sistema Interactivo de Información (SII). Con el usuario del SII podrá solicitar el acceso al Sistema de Receta Electrónica.

La guía para crear un usuario se ofrece en formato PDF por Pami.

Paso 2 - Actualizar Clave por defecto

Una vez que se reciba el correo electrónico con el Usuario y Clave de acceso al Sistema Interactivo de Información SII, se deberá modificar la contraseña asignada.

Para cambiar la clave ingresar al SII con el usuario y la clave enviada por correo electrónico. La guía para modificar la clave está disponible en la página web de Pami.

Paso 3 - Registrar el usuario en la Plataforma CUP

Luego de modificar la clave, deberá registrar su usuario en la Plataforma CUP. Para hacerlo, es recomendable consultar la guía.

Paso 4 - Solicitar el permiso de acceso al Sistema de Receta Electrónica

A continuación, se deberá solicitar el permiso de acceso al Sistema de Receta Electrónica. Para ello se deberá ingresar a la Plataforma de Sistemas CUP y autogestionar el permiso.

El instructivo para solicitar acceso al Sistema de Receta Electrónica está disponible en la página web de Pami.

>>Leer más: Pami: cada cuánto renovar la solicitud de pañales a domicilio para no perder el beneficio

Paso 5 - Vincular celular con el Sistema de Receta Electrónica

Para garantizar la seguridad del Sistema de Receta Electrónica, deberá completar la autenticación en dos pasos vía One-Time Password (OTP). Para ello es necesario contar con la aplicación Google Authenticator y vincular su dispositivo móvil.

La aplicación se puede descargar desde la tienda de Android o Apple. Si se necesita un instructivo, también se ofrece un documento en la página de Pami.

Paso 6 - Vincular el celular con Google Authenticator y acceder con OTP

Para acceder al sistema, se le solicitará el ingreso de la clave OTP generado a través de la aplicación Google Authenticator una vez al día y por cada dispositivo desde el cual se accede al Sistema de Receta Electrónica.

El instructivo de autenticación en dos pasos es visible en la página de Pami.

Paso 7 - Ingresar al sistema

Una vez creado el usuario, será posible ingresar en el sistema. Para hacerlo, utilizar los datos correspondientes. Por internet se puede acceder desde la página “cup.pami.org.ar/controllers/loginController.php

Algunas de las preguntas frecuentes acerca de este sistema y su proceso son respondidas por un documento de Pami. Asimismo, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

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