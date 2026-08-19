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ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros de seguridad y controles parentales

OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT para Adolescentes, que se activará automáticamente al detectar que un usuario es menor de 18 años

19 de agosto 2026 · 22:45hs
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ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros de seguridad y controles parentales

La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció el lanzamiento global de "ChatGPT for Teens" (ChatGPT para Adolescentes), que ofrece controles parentales y limita automáticamente ciertas conversaciones para proteger mejor a los usuarios jóvenes.

Según la compañía, este nuevo chatbot tiene las mismas capacidades que el tradicional, pero está "diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas".

Además, limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico.

En algunos casos, ChatGPT enviará alertas a los adultos que hayan activado los controles parentales y las notificaciones, aunque éstos no podrán leer o supervisar las conversaciones del adolescente.

"Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven", precisó OpenAI.

También ofrece "recordatorios de tareas" que pueden sugerir el uso del modo de estudio y ayudar a completar las tareas paso a paso, en lugar de proporcionar la respuesta en la primera consulta.

Para activar esta nueva función, la empresa rastrea más de 2.000 señales (como, por ejemplo, los horarios habituales de inicio de sesión) para detectar si un usuario es menor de 18 años. En ese caso, ChatGPT activará automáticamente el modo adolescente.

Este lanzamiento con enfoque educativo y de seguridad llega en un momento en el que OpenAI se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre la salud mental y el desarrollo de sus usuarios más jóvenes. Grupos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles están presionando a las escuelas para que detengan la implementación de productos de inteligencia artificial por temor a que obstaculicen el pensamiento crítico.

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