Misiones: festejó su cumpleaños con una torta nazi decorada con una esvástica

La Justicia de Misiones investiga un polémico festejo de cumpleaños donde se expuso a un nene a hacer el saludo hitleriano con el brazo extendido

La Justicia de Misiones investiga un polémico festejo temático nazi donde se expuso a un niño y las fotos se viralizaron en Facebook. El hecho infrigió la ley nacional Nº 23.592, que prohíbe la exhibición y difusión de simbología nazi.

El caso ocurrió en Oberá, Misiones, donde la actual pareja de la mujer festejó su 44º cumpleaños con una torta decorada con una esvástica y hasta el niño hizo el saludo icónico que solía hacer el régimen hitleriano.

Las imágenes se conocieron cuando la pareja del hombre publicó en sus redes sociales capturas del festejo y en ellas se ven las decoraciones relacionadas con el nazismo.

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Torta nazi

La torta estaba cubierta con galletitas de chocolate y en el centro estaba decorada con una cruz esvástica, símbolo adoptado por el régimen impuesto por Adolf Hitler en plena Alemania nazi.

Pero lo que más generó repudio del padre del niño es que el hecho de exponer al niño para inducirlo a hacer el saludo hitleriano con el brazo extendido.

Pese a las críticas expresadas en los comentarios de redes sociales, la mujer no eliminó las fotos sino que las editó. La torta fue tapada por un emoji y le puso un círculo gris a la cara de su hijo.

Denuncia en la Justicia

Es por eso que se presentaron dos denuncias en la Justicia misionera. Una de ellas corresponde al papá del menor, expareja de la usuaria que publicó las fotos en Facebook. En el caso intervino el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá, que ordenó una serie de medidas.

En la Argentina existe la Ley Nacional N° 23.592 de Actos Discriminatorios, que penaliza de forma expresa la exhibición y difusión de simbología nazi.