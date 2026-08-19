Turismo Social: Santa Fe amplía sus propuestas y llega a Mar del Plata

Un convenio genera una nueva propuesta para disfrutar Mar del Plata con alojamiento, gastronomía y experiencias junto al mar

La provincia de Santa Fe amplía sus propuestas de Turismo Social a través de un nuevo convenio con la Asociación Civil Santo Domingo–Campus Santo Tomás, en la ciudad de Mar del Plata.

Esta iniciativa permite sumar una nueva alternativa de alojamiento y servicios para grupos, instituciones y particulares que quieran disfrutar de uno de los destinos turísticos más elegidos de la costa argentina.

El Campus Santo Tomás está orientado al turismo social y deportivo, y ofrece alojamiento y gastronomía para grupos y particulares. Su ubicación, a pocas cuadras de la playa, permite combinar descanso, recreación y actividades junto al mar.

La propuesta cuenta con espacios preparados para recibir diferentes tipos de visitantes y grupos, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una experiencia turística compartida, accesible y vinculada al encuentro.

Mar del Plata como destino de turismo social

El convenio fortalece la posibilidad de acercar a santafesinas y santafesinos nuevas experiencias turísticas en destinos de relevancia nacional.

Visitar Mar del Plata es mucho más que disfrutar de sus playas: es descubrir su identidad costera, recorrer sus espacios recreativos, conocer su puerto, disfrutar de su gastronomía y vivir la ciudad durante todo el año.

La incorporación del Campus Santo Tomás amplía las opciones para organizar estadías y experiencias de turismo social y deportivo, promoviendo el acceso a propuestas turísticas para diferentes grupos y comunidades.

Una nueva puerta para viajar y conocer

Esta alianza forma parte de una mirada que entiende al turismo social como una herramienta para ampliar el acceso a experiencias turísticas, fortalecer los vínculos y promover el derecho al disfrute y al descanso.

Con esta nueva propuesta, Santa Fe suma un destino de playa a su oferta de turismo social y genera nuevas oportunidades para que más personas puedan viajar, conocer Mar del Plata y disfrutar de una experiencia diferente.