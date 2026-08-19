Turismo Social: Santa Fe amplía sus propuestas y llega a Mar del Plata

La provincia de Santa Fe amplía sus propuestas de Turismo Social a través de un nuevo convenio con la Asociación Civil Santo Domingo–Campus Santo Tomás, en la ciudad de Mar del Plata.
Un convenio genera una nueva propuesta para disfrutar Mar del Plata con alojamiento, gastronomía y experiencias junto al mar
La provincia de Santa Fe amplía sus propuestas de Turismo Social a través de un nuevo convenio con la Asociación Civil Santo Domingo–Campus Santo Tomás, en la ciudad de Mar del Plata.
Esta iniciativa permite sumar una nueva alternativa de alojamiento y servicios para grupos, instituciones y particulares que quieran disfrutar de uno de los destinos turísticos más elegidos de la costa argentina.
El Campus Santo Tomás está orientado al turismo social y deportivo, y ofrece alojamiento y gastronomía para grupos y particulares. Su ubicación, a pocas cuadras de la playa, permite combinar descanso, recreación y actividades junto al mar.
La propuesta cuenta con espacios preparados para recibir diferentes tipos de visitantes y grupos, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una experiencia turística compartida, accesible y vinculada al encuentro.
El convenio fortalece la posibilidad de acercar a santafesinas y santafesinos nuevas experiencias turísticas en destinos de relevancia nacional.
Visitar Mar del Plata es mucho más que disfrutar de sus playas: es descubrir su identidad costera, recorrer sus espacios recreativos, conocer su puerto, disfrutar de su gastronomía y vivir la ciudad durante todo el año.
La incorporación del Campus Santo Tomás amplía las opciones para organizar estadías y experiencias de turismo social y deportivo, promoviendo el acceso a propuestas turísticas para diferentes grupos y comunidades.
Esta alianza forma parte de una mirada que entiende al turismo social como una herramienta para ampliar el acceso a experiencias turísticas, fortalecer los vínculos y promover el derecho al disfrute y al descanso.
Con esta nueva propuesta, Santa Fe suma un destino de playa a su oferta de turismo social y genera nuevas oportunidades para que más personas puedan viajar, conocer Mar del Plata y disfrutar de una experiencia diferente.
“No queremos seguir contando muertas”, fue una de las consignas de la convocatoria lanzada por la Asamblea Feminista Rosario