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El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Es un profesional clave en la organización de la salud pública de la ciudad. Habló con La Capital antes del acto que se hará este miércoles en el Concejo

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

19 de agosto 2026 · 13:37hs
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Mario Rovere

Mario Rovere, un médico con trayectoria internacional en el ámbito de la salud pública, dará una charla este miércoles en Rosario 

Sanitarista, docente, gestor y "militante de la salud colectiva", Mario Rovere construyó una sólida carrera como médico. Es un reconocido asesor en políticas públicas en salud y profesor y desde 2023 dirige la maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Este miércoles será declaro Visitante Distinguido de Rosario por el Concejo Municipal. Antes, ofrecerá una clase pública "Desafíos actuales de la Salud colectiva en tiempos de incertidumbre. Respuestas locales para la defensa de lo público". La cita es en Córdoba 501, en el Concejo, a las 17.

En diálogo con La Capital, Rovere, que estaba llegando a la ciudad, respondió que sí, que se siente "un militante de la salud colectiva", tal como lo referencian muchos colegas. "Es una causa muy importante porque la salud individual se juega en otra escala, y en ese sentido, toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la salud pública".

En cuanto a su camino, que comenzó como estudiante de medicina, donde decidió luego dedicarse a la pediatría, dijo que fue una elección que lo marcó: "Luego se volvió pediatría social". Su extenso recorrido, que lo llevó a asesorar a grandes organizaciones mundiales y ha tejer un lazo muy fuerte con Rosario en el proceso de la construcción de una salud pública diferente y descentralizada fue una "cinta transportadora" porque "cuando empiezo a transitar la especialidad, la situación de la mortalidad infantil en la Argentina, en especial en algunas provincias (Jujuy, por ejemplo), era dramática". Dice que allí encontró, en el hacer cotidiano, "un puente entre la clínica y lo colectivo".

Rosario, ejemplo y cercanía

En el ámbito de la medicina de la ciudad, el nombre de Mario Rovere, genera admiración y también agradecimiento. Sobre esta cercanía con Rosario, y cuánto colaboró en la construcción de la salud pública local en las últimas tres décadas, dijo: "Más que aportes lo viví en primera persona. Conozco, he trabajado, conversado, discutido, con todos los referentes de la salud en los últimos 35 años, que han armado esto desde la nada. Tengo presente un momento en el que le hago una entrevista a Hermes Binner (exsecretario de Salud e intendente), cuando asume la Secretaría, y quien salía en ese entonces del cargo le pide que cuide los medicamentos que estaban en el baño privado de esa persona: ¡Cuántos medicamentos pueden entrar en un baño!", reflexiona, y agregó: "Ese fue el punto de partida y se llegó a lo actual: un crecimiento exponencial, que ha llevado años de trabajo. Yo he sido testigo, con una mirada privilegiada desde la Universidad. Y quiero enfatizar ese puente: universidad pública de Rosario y Municipalidad, que ha sido muy fructífero".

Momentos críticos

Consultado sobre la situación que actualmente vive la salud pública en la Argentina, Rovere comentó: "El proceso de Rosario en Salud pública nunca fue en momentos tranquilos y simples. A veces sirvió fuertemente el contraste entre lo que hacía el gobierno nacional y lo que hacía Rosario. El caso típico es durante el Menemismo... tal vez no es casual que lo recuerde ahora. Y he visto otros momentos en los que la ciudad se ha fortalecido en la adversidad, por eso, más allá de las dificultades tengo muchas expectativas".

"Hay algo objetivo: la construcción de derechos, y el derecho a la salud es siempre una construcción laboriosa; a veces uno hereda el sacrificio de los mayores, es verdad, uno valora lo que se ha conquistado, pero uno también es protagonista en un contexto nuevo, con nuevas formas de militancia social, y me parece que esto no declina", dijo el médico.

Las nuevas generaciones

La Salud cambia, se enfrenta a nuevos desafíos y paradigmas. En ese contexto, las nuevas generaciones de profesionales enfrentan un momento disruptivo. ¿Confía en los jóvenes profesionales, en que podrán sostener ese derecho colectivo? "Sí, definitivamente confío. Acompañé las reformas de la UNR, no solo en Ciencias Médicas sino en otras facultades vinculadas a la salud. Acá es importante recordar que la única universidad tradicional a gran escala que renovó su currícula es la de Rosario, así que son hechos que me generan confianza en las nuevas generaciones. No faltan profesionales en Rosario, y ese es uno de los capitales por lo que la salud se defiende".

El vínculo entre la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, la Municipalidad y la construcción de la salud pública

El vínculo entre la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, la Municipalidad y la construcción de la salud pública "ha sido clave", dijo Rovere

La charla y distinción

A las 17, en el Concejo Municipal, se darán cita médicos, estudiantes, funcionarios, muchos colegas y amigos de Rovere para escuchar su charla "Desafíos actuales de la Salud colectiva en tiempos de incertidumbre. Respuestas locales para la defensa de lo público" y luego homenajearlo. "Con total sinceridad me da bastante pudor la distinción del Concejo. Lo he aceptado con afecto pero sobre todo porque si sirve para poner a algunos de estos ideales y causas de forma más visible, bienvenido. Lo recibo con gusto. Es cierto que me ha tocado participar de reconocimientos a mis mayores, y eso me pone en un lugar especial", señaló con una sonrisa Rovere.

"Lo que me brindan hoy no es ni la mitad de lo que le debo a Rosario", dijo con humildad y emoción.

Recorridos

Rovere fue viceministro de Salud de la Nación, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, entre otros cargos destacados. Es un conocedor profundo del sistema de salud público, local y nacional. Su mirada sobre la atención primaria, el acceso a la salud y la organización del sistema sanitario se destaca.

Médicos, estudiantes, autoridades, se reunirán este miércoles 19 en el Concejo Municipal para escuchar y homenajear a Mario Rovere

Médicos, estudiantes, autoridades, se reunirán este miércoles 19 en el Concejo Municipal para escuchar y homenajear a Mario Rovere

Es autor de varios libros. Uno de los textos que lleva su firma. Redes en Salud, es de los más utilizados en el ámbito sanitario.

Leonardo Caruana, exsecretario de Salud de Rosario, actual concejal, y quien promovió esta distinción, dijo que Rovere "es un sanitarista de referencia nacional, Latinoamericano y ha sido artífice de una buena parte del sistema de salud de Rosario".

"Es una persona que ha ocupado lugares de jerarquía en la Salud. Sus textos se usan en comunicación estratégica, en facultades de Medicina pero también de Psicología y otros ámbitos vinculados a la salud", destacó Caruana. "Es una persona con grandes valores, muy querido y con una humildad que no es común".

Hoy, junto a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuk, serán los encargados de recibir a Rovere y a todos los rosarinos y rosarinas que se acercarán a escucharlo y brindarle este homenaje.

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