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Cómo saber si Pami cubre un medicamento

La obra social de los jubilados ofrece información en línea sobre los medicamentos cubiertos, lo que permite a los afiliados agilizar los procesos

19 de agosto 2026 · 15:36hs
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Pami ofrece un listado con todos los medicamentos que entran en la cobertura

Pami ofrece un listado con todos los medicamentos que entran en la cobertura

Para los jubilados, es importante saber si Pami cubre los medicamentos que se necesitan. Para facilitar esta consulta, la obra social ofrece una manera simple y organizada de acceder al listado de medicamentos que efectivamente reconoce, así como aclara el valor de los mismos en un mismo documento. El medio para realizar esta consulta es su portal web.

El procedimiento es sencillo y se puede realizar desde cualquier celular o computadora con acceso a internet. Es importante que los datos siempre sean obtenidos de la cuenta oficial de Pami para asegurar una información real y actualizada. Desde el Portal de Datos Abiertos de Pami y la página oficial se puede conocer toda la información acerca de los medicamentos.

>> Leer más: Pami: cómo atenderse en los centros de salud exclusivos de Rosario

Cómo acceder al listado de medicamentos reconocidos por Pami

  1. Ingresar en el portal de PAMI. Desde el navegador web, buscar el Portal de Datos Abiertos de Pami. En este, es posible acceder a toda la información relevante para el afiliado o interesado, con distintas secciones para explorar y datos actualizados.
  2. Buscar en el portal. La página ofrece un espacio donde escribir directamente las palabras claves para encontrar la información. Al lado de una lupa, se encuentra escrito “¿Qué dataset buscás?”. Allí, al escribir “medicamentos” se obtienen todos los resultados relevantes, a los que se accede presionando “enter”.
  3. Una vez desplegada la lista de opciones que tienen que ver con medicamentos, entre los primeros lugares será visible un documento llamado “Listado de precios de medicamentos para afiliados”. Ingresar en esa opción.
  4. Una vez seleccionado el documento, es preciso descargar el listado para visualizarlo correctamente. Por lo tanto, clickear el botón de descarga para guardar el documento en la computadora o teléfono. Este puede aparecer en formato PDF o incluso en Excel. Es importante descargar la versión más reciente para contar con los precios actualizados.
  5. Una vez abierto el archivo solo resta buscar el medicamento a consultar. Con el archivo descargado, la función de la lupa permite buscar palabras específicas que facilitan la búsqueda directa por nombre. Si no, se puede repasar el listado completo hasta encontrar el que se necesite. Será visible el precio de los productos y el porcentaje de cobertura de los mismos, así como otra información relevante de cada uno.

>> Leer más: Pami: cómo utilizar la cartilla médica para encontrar profesionales

Más información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos de Pami

Si el medicamento necesario se encuentra en la lista anterior, la información sobre cuál será la cobertura que Pami efectuará sobre el mismo será visible en el mismo documento. Si el medicamento no se encuentra en la lista, es posible comunicarse con Pami para saber los motivos o pedir la consideración del reconocimiento del mismo. Todas las consultas se pueden realizar por múltiples canales de comunicación detallados en la página web.

Para dudas más generales, en su página oficial, al ingresar en https://www.pami.org.ar/medicamentos , Pami ofrece información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos. El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes en la población y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida. Allí se detalla el porcentaje de cobertura.

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