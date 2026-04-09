Calendario de pagos en abril de Ansés: fechas y montos de cobro de jubilados y pensionados

El organismo inicia este viernes con el cronograma del cuarto mes del año. Las fechas exactas de cobro y los incrementos para cada contribuyente, en esta nota

Ansés confirmó el calendario de pagos de abril para jubilados y pensionados . El organismo fijó las fechas de cobro entre el 10 y el 30 del mes e incluyó un aumento del 2,9%, en línea con el dato de inflación de febrero.

El cronograma mantiene la estructura habitual, con pagos escalonados según la terminación del DNI. Primero cobran quienes perciben haberes mínimos y luego quienes superan ese monto.

Con la actualización, la jubilación mínima alcanza los $380.319,31. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Ejecutivo mantiene vigente durante todo 2026. Así, los jubilados que perciben el haber mínimo cobran en abril un total de $450.319,31.

Quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan ese ingreso total, reciben un bono proporcional. En cambio, los beneficiarios con ingresos más altos quedan excluidos de ese refuerzo.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $374.255,44 con bono incluido, mientras que la Pensión No Contributiva por invalidez o vejez alcanza los $336.224,52. En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, el monto total se equipara al de la jubilación mínima, con $450.319,31. Por su parte, la jubilación máxima se ubica en $2.559.188,14.

El aumento del 2,9% también impacta en las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $136.666 y asciende a $445.003 en el caso de hijos con discapacidad. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $68.341, mientras que el monto por hijo con discapacidad en ese mismo rango llega a $222.511.

Además, el organismo permite consultar la fecha exacta de cobro y el recibo de haberes a través del portal Mi ANSES.

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Cronograma de cobro para abril

Para este mes, la entidad informó que el cronograma no se modificó por los feriados del jueves 2 y viernes 3. Esto se debe a que todos los pagos se efectuarán a partir del día 10 de abril. Como es habitual, los pagos se realizan tomando en consideración del grupo perteneciente y la terminación del DNI. A continuación, las fechas de cobro determinadas por Ansés:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas