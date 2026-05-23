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Prohíben la venta de una reconocida marca santafesina en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

La Dirección de Control de la Industria Alimenticia de esa provincia advirtió la presencia de una bacteria en un lote de uno de sus productos más emblemáticos

23 de mayo 2026 · 10:00hs
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Prohibieron la venta del producto más emblemático de una reconocida marca santafesina en Córdoba.

Prohibieron la venta del producto más emblemático de una reconocida marca santafesina en Córdoba.

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia (DGCIA) de la provincia de Córdoba emitió una alerta alimentaria por un reconocido producto elaborado en Santa Fe. La advertencia fue realizada por la presencia de la bacteria Estafilococo, además de no contar con rótulos específicos, por lo que establecieron prohibir su venta en la provincia mediterránea.

En concreto, la DGCIA cordobesa emitió la alerta alimentaria para esa provincia por el producto "torta con dulce de leche y merengue" de "Los Rogeles de Marcela", que se elaboran en Venado Tuerto. La marca, además de contar con un comercio en esa localidad, tiene una boca de expendio en Rosario.

Desde la repartición cordobesa resaltaron que se prohíbe el fraccionamiento, tenencia, distribución, comercialización y expendio en la provincia de Córdoba del producto mencionado, específicamente del lote 090426T.

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"La medida alcanza al lote y presentación mencionado. Se ha constatado que el producto presenta incumplimiento al parámetro microbiológico de Estafilococos coagulasa positiva, sumado a la omisión de datos obligatorios en su rótulo, resultando no conforme con la normativa alimentaria vigente", explicaron.

Entre las recomendaciones, resaltaron que la población no consuma los productos de ese lote y que los comercios que los venden, los retiren de la comercialización y contacten con las dependencias de bromatología más cercanas.

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