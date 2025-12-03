Buscá la historia de tu familia: la web que permite encontrar a los primeros inmigrantes

El gobierno nacional puso a disposición de los argentinos un sitio para aquellos interesados en conocer cómo llegaron sus antepasados en barco al país

El Ministerio del Interior puso a disposición una página web que permite rastrear los orígenes de los ancestros de la familia de los argentinos . La plataforma se encuentra en el Archivo General de la Nación y contiene datos desde el año 1882 hasta 1937.

Se puede acceder a la información de manera libre y gratuita desde cualquier dispositivo móvil o computadora. El sitio contiene los registros de aquellos pasajeros que ingresaron al Puerto de Buenos Aires en el período indicado anteriormente.

Estos datos se encuentran en los libros de entrada vía marítima. El link para ingresar a la plataforma es: https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion/consulta-de-antecedentes-migratorios .También, se pueden realizar consultas de forma presencial.

Embed ¡Buscá las raíces de tu familia en el Archivo General de la Nación!



Accedé a los registros de pasajeros que llegaron al país por vía marítima entre 1882 y 1937, un período clave de la gran ola migratoria.



Empezá tu búsqueda. Ingresá a https://t.co/UJnj2h5b4V pic.twitter.com/WGpzbMzqtU — Archivo General (@AGNArgentina) December 2, 2025

Cómo acceder a los registros de inmigrantes

El proceso para acceder a los registros de inmigrantes es sencillo y se puede realizar de manera online. Además, no es obligatorio completar todos los datos, solo los que se tengan. El buscador te dará los resultados en función de los campos completados.

Fecha de arribo estimada

Apellido del pasajero

Nombre del pasajero

Nombre del buque

Una vez especificada la información, hay que presionar el botón "Consultar". El sistema otorga la posibilidad de descargar en formato PDF, presionando el botón "ver detalles", el libro completo donde se encuentra registrado tu familiar.