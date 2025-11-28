Se viene "Rockeando en familia", el evento cultural de Alvear La propuesta del municipio es que todos los alvearenses puedan disfrutar de un cierre de año al aire libre con diversas actividades artísticas y lúdicas 28 de noviembre 2025 · 12:00hs

Alvear será epicentro este domingo por la tarde del encuentro cultural “Rockeando en familia”. La propuesta del municipio es que todos los alvearenses puedan disfrutar de un cierre de año al aire libre con diversas propuestas artísticas y lúdicas, en un entorno pensado para compartir en comunidad.

La actividad será con la modalidad “a la gorra” y tendrá lugar desde las 17 en el predio del CEA de Alvear, junto al tradicional Barco Pirata, un espacio ideal para armar el picnic y compartir una tarde diferente.

La jornada contará con los shows en vivo de Martín Cuentos y Canciones, La Anatomía del Monstruo y Ruda Spray, tres propuestas que invitan a bailar, cantar y disfrutar en comunidad. Cada grupo aportará su estilo particular, desde la música infantil y participativa hasta el rock alternativo y las fusiones más energéticas, generando un abanico de sonidos que busca llegar a públicos diversos.

El evento cultural También habrá juegos circenses, plaza blanda para las infancias y la feria municipal de artesanos y emprendedores. Estos espacios complementan la propuesta artística y permiten que los vecinos recorran, descubran y apoyen la producción local.

“Rockeando en Familia” busca fortalecer los lazos comunitarios y promover espacios culturales accesibles, donde la música, el juego y la participación colectiva sean el punto de encuentro. La iniciativa se inscribe en una política cultural que apunta a democratizar el acceso a espectáculos de calidad y a consolidar a Alvear como un polo de actividades recreativas en la región.