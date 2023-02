Brigadistas argentinos lograron rescatar a tres personas con vida entre los escombros en Turquía

Inmediatamente, los rescatistas que estaban en el lugar "dieron aviso por radio al puesto de comando que tenemos instalado en la ciudad, y el resto de la brigada se dirigió para colaborar también", y así rescatar a las tres personas, que se encontraban entre los escombros de "un edificio multifamiliar de poca altura".

"Junto con las brigadas turcas logramos sacar a una madre con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad. La verdad es una alegría inmensa para todos nosotros poder colaborar con el pueblo turco, que hasta este momento nos pedía recuperar sus cuerpos, sus familias, sus afectos; pero lograr recuperar personas con vida es algo increíble", expresó Dominique.

Y agregó que "lo más increíble de todo esto es la hospitalidad del propio pueblo, que pese a la pérdida que han tenido nos siguen apoyando y nos dan todo lo que necesitamos para realizar estas tareas tan duras, con este clima tan complicado".

La Brigada USAR ARG 12 de la Policía Federal Argentina fue asignada al sector en la ciudad Antakya (provincia de Hatay) para realizar trabajos de remoción de escombros, apoyo humanitario, colaborar en la extracción de víctimas fatales y el rescate de personas.

Entre las personas rescatadas de los escombros, en un trabajo conjunto de la brigada con el personal de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por sus siglas en turco) se encuentra un niño, una mujer y un hombre, indicó la fuerza policial a través de un comunicado.

"Pasó una moto, la cual estaba pidiendo ayuda y nosotros al ver la situación nos desplazamos al lugar y efectivamente había gente con vida debajo de los escombros", relató sobre el rescate uno de los brigadistas, identificado como J.A. Yarte en un video difundido por Cafiero.

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1625912041281138720 El equipo de asistencia humanitaria de @CascosBlancos rescató con vida a tres personas en Türkiye



En medio la tragedia, es un orgullo que el profesionalismo y la solidaridad de la misión argentina nos permitan abrazarnos a la esperanza. pic.twitter.com/pNhFZgdrTZ — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 15, 2023

"Ya había un equipo de rescate trabajando, así que nos acoplamos a las tareas que estaban realizando ellos, logramos extraer dos víctimas con vida y trasladarlas hasta la ambulancia", contó.

Otra de los brigadistas, identificada como L.E Domínguez Melchor, expresó que "las sensaciones que tenemos en el cuerpo no las podemos explicar porque es realmente un milagro en medio de tanto caos. Es tanto personal, como para nosotros dos, como para el equipo completo", explicó al referirse a esa sensación inenarrable.

"Es algo que venimos practicando y poniendo esfuerzo y tiempo para lograrlo. No es nuestro logro, es de todo el equipo", remarcó Domínguez Melchor.

Y concluyó que "esta situación nos da esperanza para los futuros días que nos quedan, así que con toda la fuerza vamos a seguir dando lo mejor de todos nosotros".

Este rescate "significa un hecho asombroso considerando el tiempo transcurrido desde el momento en que se inició el siniestro. Además dificultan considerablemente los rescates las muy bajas temperaturas en la zona, como también la falta de agua y alimentos", señaló la Policía.

Sobre los tiempos que los seres humanos pueden permanecer con vida debajo de los escombros, el presidente de la Sociedad Italiana Sistema 118 (SIS 118), Mario Balzanelli, afirmó que es posible resistir y sobrevivir bajo los escombros "incluso durante 8 y 10 días".

"La posibilidad de que un sujeto sumergido en escombros y mamposterías de un derrumbe pueda sobrevivir, a pesar de las condiciones extremas en las que se encuentra, depende de varios factores, siendo los más importantes cuatro", explicó Balzanelli.

Y detalló las cuatro condiciones necesarias que deben concurrir al mismo tiempo: la presencia de espacios de aire; mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, es decir que no debe haber escombros ni en la nariz ni en la boca que constituyan un obstáculo mecánico para la respiración; que no hayan lesiones importantes que afecten al cerebro u otros órganos vitales y que no hayan hemorragias internas.

La brigada USAR, que fue enviada desde la Argentina a Turquía el pasado 9 de febrero, está integrada por 28 efectivos altamente calificados en materia de búsqueda técnica, búsqueda canina, asistencia médica, materiales peligrosos, ingeniería estructural y comparten los trabajos junto con 4 efectivos de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (Aciah).

De la misión humanitaria es parte personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) de la Policía Federal Argentina (PFA), que por primera vez realiza un trabajo de esta índole en el extranjero.

El terremoto, ocurrido el pasado 6 de febrero, causó 35.500 muertos en Turquía y más de 3.700 entre las cifras provisorias que ofrecen las autoridades sanitarias del Gobierno sirio de Bashar al Assad y las de los rebeldes en las provincias de Idlib y Alepo (noroeste), según diversos balances publicados durante las últimas horas.

Tras conocerse la tragedia, numerosos países ofrecieron ayuda humanitaria a Turquía, donde -además del argentino- trabajan equipos de rescate de Francia, Australia, España, Rumania, entre otros.