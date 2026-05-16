La Capital | Ovación | Argentina

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Las selecciones de Argentina de varones y mujeres Sub 14 se llevaron el consuelo del tercer puesto en el Sudamericano de tenis que finalizó en el Jockey

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de mayo 2026 · 19:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jugadores y los ball kids que trabajaron en la última jornada del Sudamericano bajo la supervisión del árbitro Omar Descarrega. Argentina hizo podio en el Jockey Club con chicas y chicos.

Jugadores y los ball kids que trabajaron en la última jornada del Sudamericano bajo la supervisión del árbitro Omar Descarrega. Argentina hizo podio en el Jockey Club con chicas y chicos.
El equipo argentino

El equipo argentino, masculino y femenino, festejan el tercer puesto conseguido en el Sudamericano Sub 14 que se disputó en las canchas del Jockey Club Rosario.

Se acabó. El sábado dijo que llegó el final. El Sudamericano Sub 14 terminó con Brasil campeón en damas y Colombia en varones, mientras que Argentina finalizó tercero en ambas ramas. Con la tradicional entrega de premios, finalizó en el Jockey Club Rosario el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

El mismo fue posible gracias al apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe y el gobierno de la provincia de Santa Fe y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, junto con la valiosa colaboración de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

En la jornada de cierre estuvieron presentes el presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y vicepresidente de ITF, el brasileño Rafael Westrupp, el director Ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, el director de Desarrollo de la AAT, Franco Squillari, el presidente del club anfitrión, Ciro Castagnino, y el ex número 3 del mundo, Guillermo Coria entre otros.

Argentina supo levantarse por el podio

Luego del traspié del viernes donde la rama masculina del seleccionado argentino perdió la chance de clasificar al Mundial de Prostejov (República Checa) y el pase a la final, el equipo supo levantarse y venció a Paraguay 3-0 para quedarse con el tercer lugar en la clasificación final. Las chicas no se quedaron atrás y vencieron a Venezuela 2-0 (no jugaron el dobles) para también subir al tercer lugar del podio.

>> Leer más: Tenis: las mujeres argentinas se recuperaron en el Sudamericano Sub 14

Por el lado de los varones, Argentina tenía una deuda interna que debía saldar rápido. El viernes no habían jugado bien y lo pagaron caro, pero le quedó una oportunidad de reivindicarse para culminar el torneo de la mejor manera posible. Y así lo hicieron.

En primer turno, Facundo Rubén Leiva Chapero venció a Nicolás Andrés Medina Vázquez 6/1 y 6/3 y luego Manuel Paniagua Alexenicer hizo lo propio con Santino López Delfín por el mismo marcador. En dobles, donde actuaron los mismos cuatro jugadores, el triunfo argentino fue sin problemas por 6/2 y 6/3, para sellar la serie.

Con respecto a la intensa semana que vivió el seleccionado argentino en Rosario, el capitán argentino Gonzalo Presson destacó: “Veníamos con mucha ilusión de estar en la final, no tocó. Nos preparamos muy bien o por lo menos hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y competimos bastante bien gran parte del torneo. El viernes nos faltó un poquito, creo que nos superó un poco el marco, los chicos no jugaron bien y Colombia jugó por encima del nivel que venían jugando. Asimilamos la derrota y ya a la noche en el hotel habíamos llegado a la conclusión de que habíamos tenido una gran semana y que había que dar un paso importante para subir al podio y dejar a Argentina lo más alto posible”.

Por el lado femenino, Argentina se impuso a Venezuela 2-0. El primer punto lo consiguió tras la victoria de Mora Valentina Díaz sobre Cándida Valentina Granadillo Salcedo por 7/6 y 7/5, y el segundo con el triunfo de Rosario Jurado sobre Bárbara Somoza por 3/6, 6/1 y 6/2. El dobles no se jugó.

>> Leer más: Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones con un claro 3 a 0

Colombia campeón en el Sudamericano

En la rama masculina, Brasil y Colombia, los primeros de cada zona, se midieron por el título y regalaron tres partidos de alto nivel tenístico. Se lo llevó el conjunto cafetero al imponerse 2-1.

En el primer cruce, el brasileño Dante Monte se impuso a Mathías González Osorio 6/0, 4/6 y 6/1, pero luego el equipo capitaneado por Jorge Mora logró dar vuelta la historia. Mathías Llanos Astudillo emparejó la serie tras ganarle a Vítor Márquez Moraes 6/7, 6/2 y 6/1 en un verdadero partidazo y luego, en dobles, la dupla Llanos Astudillo-González Osorio derrotó a Davih Lichtnow y Vitor Márquez Moraes por 4/6, 6/4 y 10/5.

El quinto lugar de la clasificación fue para Chile, que venció a Venezuela 2-0. Emiliano Chesta Contreras derrotó a Antonie Yamin 6/1 y 6/3, mientras que Facundo Henríquez Contreras se quedó con el segundo punto cuando ganaba 4-1 y José Ricardo Álvarez se retiró.

El séptimo puesto, Bolivia y Perú lo definieron en el dobles. José Roberto Contreras Poma (BOL) derrotó a Jorge Ignacio Barrios Salcedo 2/6, 7/5 y 10/8 y Alessandro Zavalaga Uculmana (PER) a Néstor Espinosa Joffre 6/4, 4/6 y 10/7. En dobles, la dupla Barrios Salcedo-Zavalaga Uculmana terminó de inclinar la balanza en favor de Perú tras imponerse 7/5, 0/6 y 10/6.

>> Leer más: El Sudamericano sub-14 de tenis arranca en el Jockey Club con presencia rosarina

Por el noveno lugar, Ecuador superó a Uruguay 2-1. Mateo José Espinoza Castro (ECU) derrotó a Matías Lambert Marchetti 6/0 y 6/2, y Joaopedro Gisler Silveira (URU) a Samuel Camacho 6/3, 1/6 y 11/9 para igualar la serie. En dobles, la dupla ecuatoriana compuesta por Samuel Camacho y Juan Antonio Estrada Martínez se impuso con claridad por 6/1 y 6/2 para eludir el último lugar en la clasificación final.

En la rama femenina, Brasil

Brasil se quedó con el título tras imponerse a Colombia 2-0. En primer turno, Gabriela Rezende De Carvalho le ganó a Pamela Duque Salazar 6/2 y 6/0 y luego Eduarda Gomes definió la serie tras imponerse a Manuella Medina Castro por un doble 6/2. El partido de dobles no se disputó.

Perú se quedó con el quinto lugar al superar a Ecuador 2-1. Mía Arias Reinoso abrió la cuenta para Ecuador tras imponerse a Ana Camila Mannucci 4/6, 6/4 y 11/9, pero luego Nicole Maripaz Miranda Ríos le ganó a Kyara Paullette Quiñónez Zambrano 6/0 y 6/2 para equilibrar la serie. En dobles, Perú, con Arias Reinoso y Quiñónez Zambrano, se impuso 6/3 y 6/2 a Mannucci-Miranda Ríos para quedarse con el pleito.

Por el séptimo puesto, Bolivia le ganó a Chile 2-0. Jade Yuhany Rocha Rojas venció a Javiera Antonia Aravena Cavagnola 6/0 y 6/4 e Inés Bustillos a Agustina Avendaño por un doble 6/2. El encuentro de dobles no se jugó.

Uruguay, en tanto, le ganó a Paraguay 2-1 y se quedó con el noveno lugar. En singles, Martina Intamoussu López (URU) le ganó a Chiara Ayala 7/6 y 6/2 y Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras (PAR) a Catalina Di Lauro Arias 6/1 y 6/2. En dobles se impuso la dupla uruguaya integrada por Intamoussu López y Federica Maldini Cabrera por 6/4, 4/6 y 10/8.

Los ball kids de la última jornada fueron jugadores de la FST entrenados por el árbitro Omar Desacarrega. Ellos fueron Pedro Abatte, Nicolás Dlugovitzcky, Julia Vignatti, Josefina Vásquez, Lucía Prats, Simón Alonso, Clara Cariello, Amadeo Ruiz Brandazza, Gregorio Mesanza, Bautista Redon, Santiago Redon, Simón Cifre, Emilia Maulion, Valentín Risso, Guadalupe Jurado, Bianca Spirandelli y Gino Barzetti.

Noticias relacionadas
Los casos de meningitis aumentan. La vacunación bajó en los últimos años 

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

Giri analizó el rendimiento de su equipo de waterpolo y dijo que es el primer paso hacia la plaza olímpica.

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Lisandro Martínez y Cristian Romero, zagueros centrales de la selección argentina. El ex-Newells jugará su segundo Mundial, igual que el cordobés.

La confesión de Lisandro Martínez: "En Newell's me quedó una espinita"

Manuel Paniagua Alexenicer, de la Federación Santafesina, integró ayer el doble argentino que le bajó el telón a la jornada para el 3-0.

Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones

Ver comentarios

Las más leídas

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Lo último

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Ovación
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día
La Ciudad

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana
POLICIALES

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

Por Alvaro Torriglia
economia

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
Política

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
Policiales

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios