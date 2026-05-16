Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Las selecciones de Argentina de varones y mujeres Sub 14 se llevaron el consuelo del tercer puesto en el Sudamericano de tenis que finalizó en el Jockey

El equipo argentino, masculino y femenino, festejan el tercer puesto conseguido en el Sudamericano Sub 14 que se disputó en las canchas del Jockey Club Rosario.

Jugadores y los ball kids que trabajaron en la última jornada del Sudamericano bajo la supervisión del árbitro Omar Descarrega. Argentina hizo podio en el Jockey Club con chicas y chicos.

Se acabó. El sábado dijo que llegó el final. El Sudamericano Sub 14 terminó con Brasil campeón en damas y Colombia en varones, mientras que Argentina finalizó tercero en ambas ramas. Con la tradicional entrega de premios, finalizó en el Jockey Club Rosario el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis .

El mismo fue posible gracias al apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe y el gobierno de la provincia de Santa Fe y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, junto con la valiosa colaboración de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

En la jornada de cierre estuvieron presentes el presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y vicepresidente de ITF, el brasileño Rafael Westrupp, el director Ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, el director de Desarrollo de la AAT, Franco Squillari, el presidente del club anfitrión, Ciro Castagnino, y el ex número 3 del mundo, Guillermo Coria entre otros.

Luego del traspié del viernes donde la rama masculina del seleccionado argentino perdió la chance de clasificar al Mundial de Prostejov (República Checa) y el pase a la final, el equipo supo levantarse y venció a Paraguay 3-0 para quedarse con el tercer lugar en la clasificación final. Las chicas no se quedaron atrás y vencieron a Venezuela 2-0 (no jugaron el dobles) para también subir al tercer lugar del podio.

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Por el lado de los varones, Argentina tenía una deuda interna que debía saldar rápido. El viernes no habían jugado bien y lo pagaron caro, pero le quedó una oportunidad de reivindicarse para culminar el torneo de la mejor manera posible. Y así lo hicieron.

En primer turno, Facundo Rubén Leiva Chapero venció a Nicolás Andrés Medina Vázquez 6/1 y 6/3 y luego Manuel Paniagua Alexenicer hizo lo propio con Santino López Delfín por el mismo marcador. En dobles, donde actuaron los mismos cuatro jugadores, el triunfo argentino fue sin problemas por 6/2 y 6/3, para sellar la serie.

Con respecto a la intensa semana que vivió el seleccionado argentino en Rosario, el capitán argentino Gonzalo Presson destacó: “Veníamos con mucha ilusión de estar en la final, no tocó. Nos preparamos muy bien o por lo menos hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y competimos bastante bien gran parte del torneo. El viernes nos faltó un poquito, creo que nos superó un poco el marco, los chicos no jugaron bien y Colombia jugó por encima del nivel que venían jugando. Asimilamos la derrota y ya a la noche en el hotel habíamos llegado a la conclusión de que habíamos tenido una gran semana y que había que dar un paso importante para subir al podio y dejar a Argentina lo más alto posible”.

Por el lado femenino, Argentina se impuso a Venezuela 2-0. El primer punto lo consiguió tras la victoria de Mora Valentina Díaz sobre Cándida Valentina Granadillo Salcedo por 7/6 y 7/5, y el segundo con el triunfo de Rosario Jurado sobre Bárbara Somoza por 3/6, 6/1 y 6/2. El dobles no se jugó.

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Colombia campeón en el Sudamericano

En la rama masculina, Brasil y Colombia, los primeros de cada zona, se midieron por el título y regalaron tres partidos de alto nivel tenístico. Se lo llevó el conjunto cafetero al imponerse 2-1.

En el primer cruce, el brasileño Dante Monte se impuso a Mathías González Osorio 6/0, 4/6 y 6/1, pero luego el equipo capitaneado por Jorge Mora logró dar vuelta la historia. Mathías Llanos Astudillo emparejó la serie tras ganarle a Vítor Márquez Moraes 6/7, 6/2 y 6/1 en un verdadero partidazo y luego, en dobles, la dupla Llanos Astudillo-González Osorio derrotó a Davih Lichtnow y Vitor Márquez Moraes por 4/6, 6/4 y 10/5.

El quinto lugar de la clasificación fue para Chile, que venció a Venezuela 2-0. Emiliano Chesta Contreras derrotó a Antonie Yamin 6/1 y 6/3, mientras que Facundo Henríquez Contreras se quedó con el segundo punto cuando ganaba 4-1 y José Ricardo Álvarez se retiró.

El séptimo puesto, Bolivia y Perú lo definieron en el dobles. José Roberto Contreras Poma (BOL) derrotó a Jorge Ignacio Barrios Salcedo 2/6, 7/5 y 10/8 y Alessandro Zavalaga Uculmana (PER) a Néstor Espinosa Joffre 6/4, 4/6 y 10/7. En dobles, la dupla Barrios Salcedo-Zavalaga Uculmana terminó de inclinar la balanza en favor de Perú tras imponerse 7/5, 0/6 y 10/6.

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Por el noveno lugar, Ecuador superó a Uruguay 2-1. Mateo José Espinoza Castro (ECU) derrotó a Matías Lambert Marchetti 6/0 y 6/2, y Joaopedro Gisler Silveira (URU) a Samuel Camacho 6/3, 1/6 y 11/9 para igualar la serie. En dobles, la dupla ecuatoriana compuesta por Samuel Camacho y Juan Antonio Estrada Martínez se impuso con claridad por 6/1 y 6/2 para eludir el último lugar en la clasificación final.

En la rama femenina, Brasil

Brasil se quedó con el título tras imponerse a Colombia 2-0. En primer turno, Gabriela Rezende De Carvalho le ganó a Pamela Duque Salazar 6/2 y 6/0 y luego Eduarda Gomes definió la serie tras imponerse a Manuella Medina Castro por un doble 6/2. El partido de dobles no se disputó.

Perú se quedó con el quinto lugar al superar a Ecuador 2-1. Mía Arias Reinoso abrió la cuenta para Ecuador tras imponerse a Ana Camila Mannucci 4/6, 6/4 y 11/9, pero luego Nicole Maripaz Miranda Ríos le ganó a Kyara Paullette Quiñónez Zambrano 6/0 y 6/2 para equilibrar la serie. En dobles, Perú, con Arias Reinoso y Quiñónez Zambrano, se impuso 6/3 y 6/2 a Mannucci-Miranda Ríos para quedarse con el pleito.

Por el séptimo puesto, Bolivia le ganó a Chile 2-0. Jade Yuhany Rocha Rojas venció a Javiera Antonia Aravena Cavagnola 6/0 y 6/4 e Inés Bustillos a Agustina Avendaño por un doble 6/2. El encuentro de dobles no se jugó.

Uruguay, en tanto, le ganó a Paraguay 2-1 y se quedó con el noveno lugar. En singles, Martina Intamoussu López (URU) le ganó a Chiara Ayala 7/6 y 6/2 y Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras (PAR) a Catalina Di Lauro Arias 6/1 y 6/2. En dobles se impuso la dupla uruguaya integrada por Intamoussu López y Federica Maldini Cabrera por 6/4, 4/6 y 10/8.

Los ball kids de la última jornada fueron jugadores de la FST entrenados por el árbitro Omar Desacarrega. Ellos fueron Pedro Abatte, Nicolás Dlugovitzcky, Julia Vignatti, Josefina Vásquez, Lucía Prats, Simón Alonso, Clara Cariello, Amadeo Ruiz Brandazza, Gregorio Mesanza, Bautista Redon, Santiago Redon, Simón Cifre, Emilia Maulion, Valentín Risso, Guadalupe Jurado, Bianca Spirandelli y Gino Barzetti.