La Capital | La Ciudad | Autopista Rosario-Buenos Aires

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

El corredor quedó totalmente bloqueado debido al vuelco de un camión y se implementaron desvíos en la mitad del camino hacia Capital Federal

10 de diciembre 2025 · 08:50hs
La circulación era normal en el extremo norte de la autopista Rosario-Buenos Aires.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La circulación era normal en el extremo norte de la autopista Rosario-Buenos Aires.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles un corte de tránsito debido a un siniestro vial en la autopista Rosario-Buenos Aires. De acuerdo al primer reporte oficial, se produjo un derrame de formol que impidió circular por el norte bonaerense.

La versión preliminar indica que un camión volcó a la altura de Alsina, casi a la mitad del trayecto entre ambas cabeceras del corredor. Debido a este incidente, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular hasta que se neutralice el peligro y se garantizar la circulación.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 127 y la policía implementó un desvío en el acceso a Baradero para abrir un camino alternativo desde Rosario. De esta forma se generaron demoras en la mano que va hacia el sur durante las primeras horas de la mañana.

Problemas de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires

Según fuentes oficiales, el conductor del camión no podía reanudar la marcha luego del vuelco en Alsina. Mientras el chofer esperaba la llegada de otro vehículo para retirar el resto de la carga, las autoridades decidieron redirigir el tránsito hacia Buenos Aires desde el kilómetro 142.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1998685949174161805&partner=&hide_thread=false

Frente a este inconveniente, el viaje hasta Capital Federal requirió un rodeo temporal a través de la ruta provincial 41. Se trata del mismo corredor empleado en mayo, cuando el corredor estuvo totalmente cortado por el desborde del río Areco durante un temporal.

>> Leer más: Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple

En paralelo con este corte de tránsito, el miércoles también comenzó con un operativo especial con restricciones para circular por la autopista Rosario-Córdoba. En este caso, un camionero sufrió la pérdida de parte de un cargamento de botellas de vidrio.

Los bomberos fueron a limpiar la calzada alrededor de las 6.30 de la mañana en el kilómetro 385, a la altura de Armstrong. De esta manera esperaban normalizar la circulación en la mano que viene desde la capital mediterránea.

Noticias relacionadas
Verano seguro. Las piletas municipales cuentan con un botón de parada de emergencia y la intención que todos los clubes de la ciudad cuenten con ese sistema

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

La edición 2017, con la participación de un show musical de la banda La Mosca en pleno auge, es una de las ceremonias de encendido del arbolito más recordadas. 

El encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini se consolida como fenómeno masivo

La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude