Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

El corredor quedó totalmente bloqueado debido al vuelco de un camión y se implementaron desvíos en la mitad del camino hacia Capital Federal

La circulación era normal en el extremo norte de la autopista Rosario-Buenos Aires.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles un corte de tránsito debido a un siniestro vial en la autopista Rosario-Buenos Aires . De acuerdo al primer reporte oficial, se produjo un derrame de formol que impidió circular por el norte bonaerense.

La versión preliminar indica que un camión volcó a la altura de Alsina , casi a la mitad del trayecto entre ambas cabeceras del corredor. Debido a este incidente, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular hasta que se neutralice el peligro y se garantizar la circulación.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 127 y la policía implementó un desvío en el acceso a Baradero para abrir un camino alternativo desde Rosario. De esta forma se generaron demoras en la mano que va hacia el sur durante las primeras horas de la mañana.

Según fuentes oficiales, el conductor del camión no podía reanudar la marcha luego del vuelco en Alsina. Mientras el chofer esperaba la llegada de otro vehículo para retirar el resto de la carga, las autoridades decidieron redirigir el tránsito hacia Buenos Aires desde el kilómetro 142 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1998685949174161805&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires: corte total por derrame de formol en km 127, Alcina provincia de Buenos Aires. Se realizan desvíos en KM. 142 hacia ruta 41. Respetar indicaciones. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) December 10, 2025

Frente a este inconveniente, el viaje hasta Capital Federal requirió un rodeo temporal a través de la ruta provincial 41. Se trata del mismo corredor empleado en mayo, cuando el corredor estuvo totalmente cortado por el desborde del río Areco durante un temporal.

>> Leer más: Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple

En paralelo con este corte de tránsito, el miércoles también comenzó con un operativo especial con restricciones para circular por la autopista Rosario-Córdoba. En este caso, un camionero sufrió la pérdida de parte de un cargamento de botellas de vidrio.

Los bomberos fueron a limpiar la calzada alrededor de las 6.30 de la mañana en el kilómetro 385, a la altura de Armstrong. De esta manera esperaban normalizar la circulación en la mano que viene desde la capital mediterránea.